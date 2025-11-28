Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Este es el sueldo medio de los salmantinos en función del sector económico en el que trabajan

Los empleados de la banca y los seguros doblan en sueldo a los trabajadores del campo

Carlos Rincón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:00

Aunque el salario medio de los salmantinos se sitúe en 23.060 euros, las diferencias retributivas entre los asalariados de los diferentes sectores son muy grandes. Así, los empleados de las entidades financieras y de las compañías aseguradoras ingresan el doble que los trabajadores del campo. Frente a los 38.481 euros al año que perciben los primeros, quienes desarrollan su labor en el sector agrícola y ganadero reciben 16.263 euros al año, según los datos del mercado de trabajo y pensiones referidos a 2024 que ha publicado recientemente la Agencia Tributaria.

No son, sin embargo, los empleados del sector primario los que tienen la nómina más baja. Los profesionales encuadrados en la categoría de otros servicios personales y de ocio, en el que se enmarcan quienes trabajadores de asociaciones y sindicatos, peluquerías, tiendas de reparación o servicios de entretenimiento, son los que tienen el salario medio más bajo en esta provincia, 11.870 euros. Es menos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y uno de los principales motivos de que sea así es que exista un alto porcentaje de asalariados en estas empresas que no trabajan todo el año, sino tan solo durante una temporada concreta.

Después del sector bancario, en el de la información y las comunicaciones, en el que se incluyen un gran número de empresas vinculadas con la tecnología, es en el que mejor se cobra, según la Agencia Tributaria. El salario medio se situó el pasado año en 29.496 euros, tras experimentar una subida del 30 % en los cinco ejercicios anteriores. Con la mitad de incremento retributivo en el mismo periodo, los empleados tanto de la industria extractiva y del sector energético, como de los servicios sociales son los siguientes mejor pagados, con salarios medios de 29.337 y 28.338 euros, respectivamente. Después de los servicios sociales, son el comercio y el transporte los que mayor número de trabajadores tienen. En ellos, la retribución media asciende a 21.107 euros al año.

