Sube un 43% la firma de hipotecas en Salamanca en el mes de julio Los préstamos para la adquisición de vivienda han alcanzado datos que no se veían desde 2010

Clara Delgado Salamanca Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:12 Comenta Compartir

El mercado de la vivienda continúa con la tendencia al alza de meses anteriores, ya que el número de firmas continúa ascendiendo con respecto a los mismos meses del pasado año 2024.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que los préstamos para la adquisición de vivienda en la provincia de Salamanca se ha elevado a cifras que no se alcanzaban desde hace quince años, desde el año 2010.

Solo en el mes de julio se contrataron en la provincia un total de 266 préstamos bancarios de este tipo para la adquisición de vivienda, lo que supone un 43 % más que en el mismo mes del ejercicio anterior, según los datos del INE, cuando se registraron 185 préstamos.

Comparado con el número de préstamos adjudicados durante el mes de julio de este año, también ha habido un aumento, concretamente de más del 10 %.

Entre enero y julio de este año, se firmaron en Salamanca 1.571 hipotecas para la adquisición de vivienda, un dato que supone un 43 % más que las suscritas en los primeros siete meses del pasado 2024.

En cuanto al importe de las hipotecas, durante el mes de julio los préstamos suscritos sumaron una cuantía de 29,8 millones de euros, lo que supone que el importe medio de los préstamos supera los 110.000 euros. Un dato que contrasta con los 19,8 millones del mes de julio del pasado año 2024.

Según las cifras más recientes publicadas por el INE sobre la compraventa de viviendas, que confirman el buen momento que atraviesa el mercado inmobiliario, la provincia de Salamanca ha experimentado un gran dinamismo en el sector. Hasta finales de julio, se han formalizado en la provincia un total de 2.609 operacionesde compra de viviendas, lo que supone un incremento superior al 27 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Temas

Salamanca

Hipotecas

INE