Soosie, la cantautora de 19 años que emociona con su tema dedicado a Salamanca

Susana de Diego Pérez tiene sólo 19 años pero desde hace cuatro años dedica su tiempo a una de sus pasiones: componer e interpretar sus canciones. Su dulce voz que acompaña con la guitarra no pasa desapercibida en las redes sociales y plataformas musicales donde esta talentosa estudiante de 1º de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca ha empezado a despuntar. Soosie es el nombre artístico de esta abulense de nacimiento -afincada en Salamanca desde hace 14 años- que ha participado en numerosos “micros abiertos”. Hace dos semanas, el programa ‘Quod Natura’ de Alumni de la Universidad de Salamanca que se emitió en directo por YouTube desde el Patio de Escuelas fue la puesta de largo para Soosie, que logró emocionar al público con su tema “Más aún que la ciudad” dedicado a Salamanca.

“Esa canción surgió porque un día volviendo de la Universidad a las ocho de la tarde me fijé en una de mis cosas favoritas: el atardecer, cuando el sol se refleja en los edificios y la ciudad tiene un brillo especial. Tenía claro que quería componer una canción sobre eso y al llegar a casa en media hora me salió. La compuse a finales del año pasado y la grabé hace poco tiempo”, explica Susana de Diego, que admite su gran facilidad para componer. La cuarentena por la pandemia le sirvió para aumentar su producción de temas propios aunque, por el momento, sólo tiene seis canciones grabadas y publicadas. “Cuando tengo una idea o algo que tengo que soltar, me siento con la guitarra y me grabo lo que me va saliendo. De momento me centro en grabar bien la canción y espero pronto hacerlo más audiovisual”, detalla la cantautora de otros temas como “Ser capaz”, “Tinto de verano” y “00:00 The beginning of the song”.

Fan de Leiva, Robe de Extremoduro y Belén Aguilera, Susana de Diego tan sólo acudió un año a clases de guitarra en su infancia, y su pasión por componer e interpretar la ha desarrollado de forma autodidacta. “La música siempre ha sido muy importante para mí. He ido al coro y he participado en el grupo A Contratiempo de teatro musical, con los que actué en galas, pero nunca había actuado en solitario como artista hasta el otro día en el Patio de Escuelas. Fue muy especial”, reconoce esta joven talento y fan de “Operación Triunfo” que no descarta presentarse al casting de la próxima edición de este programa de talentos.