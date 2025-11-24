Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un médico, a punto de vacunar a una persona mayor. ARCHIVO

No solo son los mayores: ¿quiénes se vacunan frente a la gripe en Salamanca?

Europa insta a vacunarse por la expansión de la variante K, que acelera la epidemia

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:49

Comenta

El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) comunicó esta semana que todas las personas incluidas en los grupos de riesgo frente a la gripe deberían ser especialmente cautas este año y solicitar la vacunación. El motivo es que la Unión Europea está verificando un factor que ya se vio en Japón: una variante del virus de la gripe que aumenta las posibilidades de transmisión y, a su vez, de que surjan complicaciones.

El organismo europeo señala que los nuevos casos diagnosticados están aumentando entre tres y cuatro semanas antes que en las dos últimas temporadas, y el motivo es esa cepa de la gripe A: la H3N2, subtipo K, que presenta hasta siete mutaciones respecto a los virus del subtipo H3N2 que se controlaban en otros años.

Estas variantes generan la duda de si la vacuna puede ser menos efectiva este año, pero el ECDC recalca que, en todo caso, vacunarse siempre genera una inmunidad extra respecto a quien no se vacuna, por lo que las complicaciones en caso de infección serían menores.

A principios de semana, casi 51.000 salmantinos mayores de 64 años se habían inmunizado frente a la gripe: el 55%.

¿Quiénes se están vacunando en la provincia de Salamanca? La gran mayoría son las personas incluidas en los grupos de riesgo por su edad (56.698 personas a 17 de noviembre). Les siguen las personas que viven en residencias y centros institucionalizados, que superan las 6.600 dosis. Otras 3.600 personas se han vacunado frente a la gripe porque son grupos de riesgo debido a diversas enfermedades. Los trabajadores de los centros sanitarios son algo más de 2.200, mientras que los cuidadores y convivientes que se protegen para proteger a los más vulnerables son 1.724. Los trabajadores de centros sociosanitarios de Salamanca vacunados superan los 1.000. Todavía quedan casos peculiares, como los que se vacunan porque son fumadores (48), los que trabajan con aves (26) o las embarazadas (571).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña
  2. 2 Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos
  3. 3 Un salmantino, entre los diez fugitivos más buscados por la Policía
  4. 4 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  5. 5 «Suelo dormir en mi coche, es una manera de vivir»
  6. 6 Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar
  7. 7 Un hombre de 83 años aparece sin vida en su casa de la avenida de Villamayor
  8. 8 Detenido por una violenta agresión en San Justo que dejó a la víctima, un hombre chino, sin un diente
  9. 9 Pasa dos noches en el calabozo tras la denuncia de una joven por presunta agresión sexual en un pub de la plaza de San Boal
  10. 10 Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca No solo son los mayores: ¿quiénes se vacunan frente a la gripe en Salamanca?

No solo son los mayores: ¿quiénes se vacunan frente a la gripe en Salamanca?