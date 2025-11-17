Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Sánchez y Alba Wen González promotores del nuevo podcast de la diócesis. FOTO DIÓCESIS

«Si un solo joven se acerca más a la Iglesia gracias al podcast, para mí ya es un éxito»

El nuevo espacio digital juvenil de la Diócesis suma ya dos programas

M.B.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:23

Comenta

La Diócesis de Salamanca ha puesto en marcha el podcast «Entre Fe y Café», un proyecto impulsado por los jóvenes salmantinos Álvaro Sánchez y Alba Wen González, que busca acercar la fe al entorno juvenil a través de un formato directo, cercano y accesible. El canal, que nació durante el Jubileo de los Jóvenes en Roma, ha estrenado ya su segundo episodio.

La iniciativa surgió de la inquietud de sus responsables por crear un espacio donde compartir experiencias personales y testimonios reales de jóvenes creyentes. «Queríamos que se escuchara también nuestra voz y mostrar que hay mucha más vida juvenil dentro de la Iglesia de la que se suele percibir», explica Álvaro Sánchez. Bajo la coordinación de Eva, directora del proyecto, y con el apoyo técnico de Diego, el podcast comenzó a grabarse en la Casa de la Iglesia, donde ambos participan en distintos grupos pastorales.

El podcast pretende romper con la imagen tradicional asociada a la práctica religiosa. «Cuando se piensa en la Iglesia, a menudo se imagina la misa del domingo y a los mayores del lugar. Nosotros queríamos mostrar la otra realidad: que también hay jóvenes activos, con inquietudes y con un compromiso real», señala Alba Wen.

Por ello, «Entre Fe y Café» centra buena parte de su contenido en entrevistas a jóvenes vinculados a la diócesis, combinadas con conversaciones informales, pequeños juegos y un cuestionario final que busca respuestas espontáneas y sinceras.

El equipo insiste en que el tono del programa es deliberadamente cercano. «Queremos que el oyente sienta que está sentado con nosotros en una conversación normal, como la que tendríamos en una cafetería», explica Sánchez.

En el segundo episodio, ya disponible, los protagonistas conversan con María, integrante de la Pastoral Universitaria. La charla aborda cuestiones de interés para los jóvenes, desde referencias culturales recientes —como Rosalía o estrenos cinematográficos vinculados a la espiritualidad— hasta temas personales que invitan a la reflexión. «Fue una conversación entre amigos, con total naturalidad, que es justo lo que buscamos transmitir», añaden.

Álvaro reconoce que el proyecto aspira a acompañar a jóvenes que sienten interés por la fe pero aún no han dado el paso de acercarse a la Iglesia. En sus palabras, «Si un solo joven se acerca más a la Iglesia gracias al podcast, para mí ya es un éxito».

El equipo defiende que este tipo de espacios digitales pueden contribuir a crear comunidad, resolver dudas y ofrecer referentes cercanos. «No queremos dar lecciones, solo compartir lo que vivimos», apunta Alba Wen.

Los episodios pueden escucharse en Spotify y YouTube bajo el nombre Entre Fe y Café. «Nos haría mucha ilusión que más jóvenes quisieran sumarse».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cinco capitales de Castilla y León en las que nevará en los próximos días
  2. 2 El pueblo de Salamanca, ejemplo fiel de la España vaciada en invierno: «Si hace buen tiempo me quedo tres o cuatro días...»
  3. 3 «Sin los quirófanos de tarde no podríamos asumir toda la demanda. Son matemáticas»
  4. 4 «La ventaja es que siempre he estudiado, sin saberlo, como si estuviera preparando una oposición»
  5. 5 «Hay padres desesperados porque sus hijos no van a clase; el grupo 4M de la Policía está a su disposición»
  6. 6 El Salamanca UDS perdona y paga muy caro una desconexión de cinco minutos ante el Ávila (1-3)
  7. 7 Salamanca, cuarta provincia de España que más reduce la fuga de trabajadores
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 16 de noviembre
  9. 9 Unionistas suma tres puntos de oro en casa de Sando (0-1)
  10. 10 Repunte de ventas de la luz V16 ante la inminente obligatoriedad: «Los españoles lo dejamos todo para el final»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca «Si un solo joven se acerca más a la Iglesia gracias al podcast, para mí ya es un éxito»

«Si un solo joven se acerca más a la Iglesia gracias al podcast, para mí ya es un éxito»