«Si un solo joven se acerca más a la Iglesia gracias al podcast, para mí ya es un éxito» El nuevo espacio digital juvenil de la Diócesis suma ya dos programas

M.B. Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:23 Comenta Compartir

La Diócesis de Salamanca ha puesto en marcha el podcast «Entre Fe y Café», un proyecto impulsado por los jóvenes salmantinos Álvaro Sánchez y Alba Wen González, que busca acercar la fe al entorno juvenil a través de un formato directo, cercano y accesible. El canal, que nació durante el Jubileo de los Jóvenes en Roma, ha estrenado ya su segundo episodio.

La iniciativa surgió de la inquietud de sus responsables por crear un espacio donde compartir experiencias personales y testimonios reales de jóvenes creyentes. «Queríamos que se escuchara también nuestra voz y mostrar que hay mucha más vida juvenil dentro de la Iglesia de la que se suele percibir», explica Álvaro Sánchez. Bajo la coordinación de Eva, directora del proyecto, y con el apoyo técnico de Diego, el podcast comenzó a grabarse en la Casa de la Iglesia, donde ambos participan en distintos grupos pastorales.

El podcast pretende romper con la imagen tradicional asociada a la práctica religiosa. «Cuando se piensa en la Iglesia, a menudo se imagina la misa del domingo y a los mayores del lugar. Nosotros queríamos mostrar la otra realidad: que también hay jóvenes activos, con inquietudes y con un compromiso real», señala Alba Wen.

Por ello, «Entre Fe y Café» centra buena parte de su contenido en entrevistas a jóvenes vinculados a la diócesis, combinadas con conversaciones informales, pequeños juegos y un cuestionario final que busca respuestas espontáneas y sinceras.

El equipo insiste en que el tono del programa es deliberadamente cercano. «Queremos que el oyente sienta que está sentado con nosotros en una conversación normal, como la que tendríamos en una cafetería», explica Sánchez.

En el segundo episodio, ya disponible, los protagonistas conversan con María, integrante de la Pastoral Universitaria. La charla aborda cuestiones de interés para los jóvenes, desde referencias culturales recientes —como Rosalía o estrenos cinematográficos vinculados a la espiritualidad— hasta temas personales que invitan a la reflexión. «Fue una conversación entre amigos, con total naturalidad, que es justo lo que buscamos transmitir», añaden.

Álvaro reconoce que el proyecto aspira a acompañar a jóvenes que sienten interés por la fe pero aún no han dado el paso de acercarse a la Iglesia. En sus palabras, «Si un solo joven se acerca más a la Iglesia gracias al podcast, para mí ya es un éxito».

El equipo defiende que este tipo de espacios digitales pueden contribuir a crear comunidad, resolver dudas y ofrecer referentes cercanos. «No queremos dar lecciones, solo compartir lo que vivimos», apunta Alba Wen.

Los episodios pueden escucharse en Spotify y YouTube bajo el nombre Entre Fe y Café. «Nos haría mucha ilusión que más jóvenes quisieran sumarse».

Temas

Jóvenes

Alba

Roma

Rosalía