Solidaridad a prueba de pandemia en Salamanca

La pandemia ha dejado imágenes imborrables para muchos ciudadanos. La de los negocios cerrados, la de las urgencias de hospitales atestadas de enfermos o la de las colas delante de las puertas de las ONG para recoger alimentos, las llamadas colas del hambre. Instantáneas negativas que ha dejado el coronavirus, una enfermedad que, sin embargo, no ha vencido a un sentimiento, el de la solidaridad. Bien lo saben en el Banco de Alimentos de Salamanca, que han visto cómo empresas y particulares han respondido al incremento de necesidades, incluso desde sectores impensables.

"Ganaderos de toros de lidia se han puesto en contacto con nosotros para ofrecernos gratis animales que ahora no pueden vender para corridas o festejos", afirma Godofredo García, presidente de la institución salmantina. Todavía no han precisado cantidades, ya que el siguiente paso que quiere dar el Banco de Alimentos es encontrar un matadero y una sala de despiece que les ayude. Una aportación de carne muy poco habitual al tratarse de un producto perecedero, pero que no es nuevo durante esta crisis, ya que Ternera Charra ha contribuido con 300 kilos recientemente. "Afortunadamente tenemos capacidad para congelarla y generalmente la repartimos a asociaciones de consumo, como el Comedor de los Pobres, para asegurarnos de que nada más entregarla se va a cocinar", indica Godofredo.

Las aportaciones de empresas y particulares han aumentado a raíz de la pandemia, lo que les ha permitido poder afrontar con ciertas garantías el incremento de usuarios que han experimentado las organizaciones que colaboran con el Banco de Alimentos. Han superado la cifra de 8.000, casi 900 más que antes del coronavirus, aunque es de esperar que en las próximas semanas se sumen más personas, ya que hay asociaciones de reciente creación que han pedido ayuda a la institución. "La pandemia no ha hecho distinción. Entre los nuevos usuarios hay de todo tipo, incluso familias en las que trabajaban los dos padres y que de la noche a la mañana se han quedado sin ingresos por haber perdido el empleo o estar en un ERTE sin haber cobrado aún la prestación", apunta el presidente.

La ONG, pese al buen hacer de los salmantinos, sigue necesitando aportaciones de todo tipo para atender el aumento de demanda. Aunque hay productos básicos como la leche que por ahora están cubiertos, existen otros que necesitan con más urgencia, sobre todo conservas y productos infantiles. Además, hace unos días se conoció la primera entrega del programa de ayuda alimentaria de 2020, por el que el Banco de Alimentos y Cruz Roja de Salamanca recibirán más de 126.000 kilos.