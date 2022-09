Sofiia, una salmantina de padres ucranianos huidos de la guerra

El padre de Anna también cruzó la frontera con ellos, pero después regresó. Sus suegros estaban demasiado lejos del país vecino como para que les diese tiempo a escapar con ellos. De hecho, de haber dudado un poco más, Sofiia no podría hoy sonreír en los brazos de su padre. Habría tenido que quedarse a luchar, como la mayoría de los hombres del país. Él, que durante algunas semanas pudo continuar teletrabajando como informático desde Salamanca —ya no porque la empresa ha cerrado—, y Anna, con un doctorado en Economía, tienen tan solo 22 años.

Junto a un grupo de compatriotas, en marzo llegaron a Salamanca, a casi 4.000 kilómetros de su casa. Apenas con lo puesto y sin conocer el idioma, fueron alojados por el Ayuntamiento en el albergue municipal Lazarillo de Tormes, donde permanecieron durante cuatro meses. Esa residencia temporal compartida, en algunos momentos, con hasta otros 80 ucranianos, no parecía el mejor hogar para preparar la llegada de la recién nacida. Por ello, a mediados de julio cuando Limcasa ofreció dos viviendas para que familias ucranianas pudiesen abandonar el albergue, los técnicos municipales pensaron en ellos para poder darles una mayor independencia cuando llegase Sofiia. En el inmueble viven con la madre y la hermana de Anna.

“Las dificultades con el idioma... No tener noticias de mi padre, ni de los padres de Roman, ni de las casas de Ucrania... Cuando nos vamos a dormir, no consigo recordar mucho de lo ocurrido al abandonar el país y de los dos o tres meses posteriores. No puedo creer todo lo que ha ocurrido”, narra Anna mezclando un correcto inglés con el español que ha aprovechado para aprender en los cursos de la Universidad Pontificia durante los últimos meses. A Roman le esta costando un poco más, lo que no facilita su acceso al mercado laboral.