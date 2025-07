La sobreoferta ayuda a que todos los estudiantes encuentren piso

Alejandro Sardón Salamanca Domingo, 20 de julio 2025, 20:20 Comenta Compartir

Cada año, Salamanca se transforma con la llegada de miles de estudiantes que buscan no solo formación académica, sino también una experiencia universitaria completa. Esta dinámica impulsa un activo mercado de alquiler que, durante los meses previos al inicio del curso, se orienta casi exclusivamente a este perfil juvenil.

El alquiler de habitaciones a estudiantes aporta mayor seguridad y rentabilidad a los propietarios, y esa es la razón por la que deciden centrarse en ese nicho durante estos meses. En el caso de Inmobiliaria Salamanca, gestionan cientos de pisos en este período. «Ahora mismo me quedan en oferta 30 pisos; hoy puedo dar de baja diez y mañana me aparecen otros cinco. Así que la demanda se cubre, no se queda un estudiante sin piso», expone Álvaro García.

En las inmobiliarias, el mercado de alquiler está ocupado casi en su totalidad por pisos para estudiantes entre abril y julio, los meses de mayor demanda. «Digo un 95%, pero podría ser un 99%, prácticamente todos», explica García. En otras inmobiliarias consultadas, la proporción oscila también entre el 80 y el 90%, incluso en aquellas cuyas gestiones suelen enfocarse más en la venta.

Esta sobreoferta diferencia a Salamanca de otras ciudades universitarias españolas, en las que la oferta de alquiler no llega a cubrir toda la demanda. Este es el motivo —junto con la fuerte subida de los precios— por el que, en esos casos, los estudiantes se ven obligados a vivir en las localidades que rodean a las capitales.