El sistema de reservas del autobús a Zamora, colapsado por la alta demanda

Hace apenas una semana la empresa que se encarga de la línea de autobuses que comunica Salamanca y Zamora puso en servicio a través de su página web el sistema que permite reservar plaza a quienes cuentan con el código BUSCYL, evitando así que los pasajeros se queden en tierra y tuvieran que esperar a que pase el siguiente bus, como ocurre cuando los vehículos están completos.

Tras unos primeros días en los que los usuarios de esta línea pudieron utilizar este nuevo servicio de reservas, en el que se requiere, al menos, de una antelación mínima de 24 horas, desde finales de la semana pasada han tenido que dejar de realizar sus reservas por el «colapso» del servicio. Concretamente, ahora mismo los usuarios que intenten reservar en la página de la línea de autobuses se encontrarán con el mensaje de: «Servicio temporalmente en mantenimiento por mejoras».

Como aseguran desde la Junta de Castilla y León, la alta demanda de plazas, las reservas y las cancelaciones «han colapsado el servidor». Actualmente, la propia empresa está trabajando para solucionar este problema lo antes posible y que se pueda a volver hacer uso de este servicio.

Algunas de las personas que pudieron hacer uso de las reservas durante los primeros días aseguran que «con este método va un poco mejor, porque las personas que reservan se aseguran una plaza y no corren el riesgo de quedarse en tierra». Uno de los inconvenientes que le ponen a este nuevo servicio que se ha habilitado es que las reservas no se pueden hacer con menos de 24 horas de antelación. «Creo que sería algo a mejorar porque te deja poco margen para decidir», asegura una de las usuarias frecuentes de esta línea de autobús.

Nicolás y Andrea reservaron dos plazas para viajar el pasado viernes por primera vez. «Antes teníamos que salir de clase antes de clase para no perder el bus. Con lo de las reservas venimos más confiados, así que esperamos que lo solucionen pronto», reconocieron. A otros pasajeros de este medio de transporte con destino a Zamora, aún no les ha dado tiempo a estrenar este nuevo servicio de reservas: «Yo quise hacerlo, pero cuando me metí en la página ya se había caído», afirma una estudiante zamorana de la Universidad de Salamanca.

