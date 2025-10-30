El sistema DICIREG y el fin de los juzgados de paz eleva el «riesgo de colapso» en el medio rural El PP de Salamanca exige medios y personal suficiente para que los ayuntamientos afrontes estas funciones «impropias»

David Mingo, Pilar Sánchez y José Luis Caballero, este jueves, en la sede del PP de Salamanca.

Belén Hernández Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 18:21

El Partido Popular de Salamanca ha reclamado este jueves al Gobierno de España que dote de medios y personal suficiente a los ayuntamientos de la provincia para afrontar los problemas generados por el sistema DICIREG —la digitalización del Registro Civil— y la futura sustitución de los juzgados de paz por Oficinas Municipales de Justicia.

El secretario provincial del PP, David Mingo, ha denunciado tras una reunión con el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Salamanca que el Ejecutivo «ha descargado sobre los ayuntamientos competencias impropias sin dotarlos de medios, formación ni financiación».

Mingo ha lamentado que esta digitalización «prometía eficiencia, pero ha acabado sobrecargando al personal municipal», especialmente en los pueblos más pequeños, «donde apenas hay trabajadores y en muchos casos ni siquiera hay funcionarios con capacidad para emitir un certificado de defunción».

Por eso, el PP reclama al Ministerio de Justicia que sean las 23 agrupaciones de secretarías judiciales de la provincia las que asuman esas funciones, dotadas de personal propio del Ministerio, en lugar de trasladar más responsabilidades a los consistorios.

Por su parte, José Luis Gallego, expresidente del Colegio de Secretarios, ha advertido del «profundo malestar» del colectivo y del «riesgo de colapso en el ámbito rural».

Recordó que «durante décadas los juzgados de paz y los registros civiles funcionaron sin problemas, pero ahora las nuevas plataformas digitales, sin formación ni recursos, están generando una situación insostenible».

Ambos han coincidido en pedir al Gobierno que no desmantele los juzgados de paz y que garantice que los servicios de justicia y registro civil «se mantengan operativos, próximos y accesibles a todos los ciudadanos, también en los pueblos pequeños de Salamanca».