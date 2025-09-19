Qué son y para qué sirven las nuevas baldosas que se colocan en las paradas de autobús Llegarán a todas las marquesinas para mejorar la accesibilidad

Un operario coloca las baldosas podotáctiles que avisan del límite de la parada de autobús.

Belén Hernández Salamanca Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:39

La mejora de la accesibilidad avanza en las paradas de autobús de Salamanca con la instalación de baldosas podotáctiles. Se trata de piezas direccionales con relieves diseñados para guiar a las personas con discapacidad visual y advertirles de posibles peligros como escaleras, cruces o cambios de nivel.

Estas baldosas emplean texturas específicas —líneas o puntos— detectables con los pies o con el bastón, lo que facilita la orientación y aumenta la seguridad en el desplazamiento por espacios públicos y edificios.

En el caso de las paradas de autobús, se están colocando losas con puntos para señalar el borde y advertir de la proximidad de la calzada, así como losas con líneas para indicar la dirección de acceso.

La actuación forma parte del proyecto de mejora de la accesibilidad en las marquesinas del transporte urbano, cofinanciado por los Fondos Europeos Next Generation.