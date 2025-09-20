Un sindicato al servicio del profesor y la escuela rural

EÑE / Paula Zorita Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

El nuevo curso escolar ha arrancado en Salamanca con ilusiones renovadas, pero también con «viejos problemas», como reconoce Guillermo Bueno, presidente de ANPE Salamanca. La burocracia sigue siendo una losa para el profesorado, que arrastra una carga de trabajo que invade incluso los fines de semana. Sin embargo, el verano no ha sido en vano: tras meses de intensas negociaciones, los sindicatos ANPE, CSIF, STES, CCOO Y UGT han alcanzado un acuerdo histórico con la Consejería de Educación que introduce mejoras laborales y salariales para los docentes de la enseñanza pública.

Un avance en las retribuciones

Uno de los grandes logros de este acuerdo se centra en la recuperación salarial. Hasta ahora, Castilla y León estaba a la cola en retribuciones junto con Extremadura o Andalucía. Con la nueva actualización, los docentes que cumplen el cuarto sexenio recibirán este curso 173 euros más al año, y los del quinto 347. El avance será mayor el próximo curso, con incrementos de 1.050 y 2.100 euros anuales respectivamente. «Por fin nos acercamos a la media nacional», destaca Guillermo Bueno, quien subraya que estas mejoras suponen un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación del profesorado.

Apoyo a la escuela rural

La defensa de la escuela rural es una de las banderas de ANPE, y el acuerdo recoge medidas concretas en este sentido. A partir de ahora, los directores de centros rurales podrán compatibilizar el complemento de dirección con el plus por trabajar en la escuela rural, lo que supone un incremento aproximado de 80 euros mensuales. Además, se ha mejorado la compensación por desplazamientos hasta alcanzar los 15 euros más al mes. «Nos preocupa profundamente el futuro del medio rural. La desaparición de un colegio es la desaparición de vida en los pueblos», lamenta Bueno, recordando cierres recientes en Sequeros, Mogarraz, San Martín y Boada. El sindicato insiste en la necesidad de un compromiso conjunto de consejerías, diputaciones y alcaldes para garantizar servicios básicos y frenar la despoblación.

Refuerzo en orientación

Otro de los apartados importantes del acuerdo es la ampliación de los equipos de orientación educativa. En el curso 2025/26 se incorporarán 18 orientadores más en toda Castilla y León, y en 2026/27 otros 18, lo que permitirá reforzar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y de compensación educativa. Se trata de un paso esencial para mejorar la inclusión y dar un apoyo real al profesorado en su labor diaria.

Reducción de la burocracia

La sobrecarga administrativa es una de las principales quejas del profesorado, y este verano se han conseguido compromisos para aligerar ese peso. Los docentes podrán dedicar una hora lectiva semanal a tareas burocráticas, liberando parte del tiempo que hoy resta a la enseñanza directa. Además, la Consejería se compromete a simplificar los procesos de evaluación competencial, dotar de herramientas informáticas específicas y reforzar el personal técnico de administración y servicios. «El exceso de trabajo es inmenso, y era imprescindible empezar a descargar al profesorado», señala Bueno.

Compromiso con la formación y la innovación

ANPE Salamanca no limita su labor a la negociación sindical. También impulsa actividades de formación y actualización docente. Este inicio de curso ha organizado charlas de orientación para los recién incorporados tras las oposiciones de Primaria y Secundaria, y mantiene un programa formativo en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca y la Junta de Castilla y León. Además, ANPE es centro oficial Pearson en Salamanca para la acreditaciónde niveles B2 y C1 de inglés, uno de los servicios más demandados entre el profesorado.

Una mirada al futuro

La escuela rural seguirá siendo protagonista en la agenda de ANPE. Tras el éxito del congreso celebrado el año pasado en Ciudad Rodrigo, este 24 de octubre se celebrará en El Burgo de Osma la segunda edición del Congreso Regional de Escuela Rural, con especial atención a los 20 espacios naturales de Castilla y León, entre ellos Las Batuecas, la Sierra de Francia y los Arribes del Duero. El encuentro contará con el respaldo de la Consejería de Educación y permitirá la participación online del profesorado interesado.

En palabras de Guillermo Bueno, «ANPE está donde tiene que estar: al lado del profesorado y de la escuela pública». Un compromiso que se traduce en avances tangibles, en la defensa de la escuela rural y en la apuesta por una educación de calidad en Salamanca y en toda Castilla y León.