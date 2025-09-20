Los siete puntos en los que los Media Distancia a Madrid no pueden circular a más de 30 kilómetros por hora En la línea entre Salamanca y la capital de España por Ávila, hay 14 tramos con limitaciones temporales de velocidad

Carlos Rincón Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:05

Conforme a un reciente informe del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en los veinte kilómetros que separan los municipios madrileños de Zarzalejo y Torrelodones, los trenes Media Distancia que comunican Salamanca con Madrid por Ávila se ven obligados a bajar su velocidad por debajo de los 30 kilómetros por hora en cuatro puntos distintos. En Torrelodones no puede superarla en un tramo de 36 metros. Entre El Escorial y Villalba de Guadarrama ocurre lo mismo durante otros 200 metros, y vuelve a repetirse en El Escorial en otra parte del trazado de solo 100 metros. Y en Zarzalejos son otros 60. En todos estos casos el problema reside en el estado de la vía o de los aparatos vinculados a ella, pero mientras no se realicen las actuaciones necesarias para reparar las deficiencias que existen los trenes se ven obligados a rebajar mucho la velocidad.

Pero no solo existen estas Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV). Según documentación de Adif, entre Ávila y la capital de España hay siete puntos en los que durante los últimos meses los trenes se han visto obligados actualmente a circular a menos de 30. A los cuatro enumerados antes, se sumarían otros tramos entre la estación Herradón-La Cañada y Navalperal, así como en las Navas del Marqués y en Santa María de la Alameda. Ayer mismo, trabajadores de Renfe informaban de una nueva incidencia que obligaba a bajar a esta velocidad en un tramo a la altura de Robledo de Chavela, en el kilómetro 69,68 de la línea.

Al margen de estos, hay otras zonas del trazado de la vía entre Ávila y Madrid en las que, por los mismos motivos, se ha obligado en los últimos meses a los trenes de Media Distancia a rebajar su velocidad a 60, 75 u 80 kilómetros por hora. Entre ellos se encuentran varios puntos de Las Navas del Marqués, Navalperal y Santa María de la Alameda, entre otros municipios, conforme a la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Aunque en los últimos meses se han contabilizado hasta 16 Limitaciones Temporales de Velocidad (LMV) en el tramo de la línea comprendido entre Ávila y Madrid, fuentes del personal de Renfe informan a este periódico de que este viernes eran catorce y una de ellas, en Robledo de Chavela, se «estrenó» ayer.

Aunque en el tramo entre Salamanca y Ávila no hay incidencias que obliguen a rebajar la velocidad como si ocurre entre la ciudad abulense y Madrid, fuentes de los trabajadores de Renfe apuntan que al ser un tramo de vía única la línea empieza a acumular retrasos por los cruces de trenes.