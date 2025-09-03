«Siempre pasa lo mismo, la gente no se lo espera y sale corriendo con lo que tiene»
José Ángel Mota fue uno de los voluntarios de la Cruz Roja que ayudaron en las zonas afectadas por los incendios como Cipérez y que resultaron clave en los peores momentos
Aurelio Peña
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:19
Los pueblos de Castilla y León se han visto envueltos en una situación nunca vista.
Los incendios sucedidos en varias zonas de la región a lo largo del mes de agosto han provocado que tanto los bomberos como los vecinos se volcaran a ayudar a las familias afectadas e intentar sofocar unos fuegos que, junto a la fuerza del viento parecían imparables. «El fuego corría más rápido que la gente» relata José Ángel Mota, voluntario de Cruz Roja en la comarca de Vitigudino y uno de las tantas personas que colaboraron en el incendio que sucedió en Cipérez.
Cruz Roja también puso su granito de arena para apoyar en todo lo posible a los afectados por los incendios y a los bomberos y agentes forestales en cuestiones de avituallamiento de agua o en el montaje de albergues. José Ángel recuerda: «Se dio el aviso de que el ERBE se activaba y, rápidamente, los que estábamos disponibles salimos con el coche cargados de agua fresca, fruta y bocadillos».
Él recalca la importancia del agua desde un primer momento: «Siempre pasa lo mismo, la gente no se espera el incendio y sale corriendo con lo que tiene». Además añade que «los forestales les pidieron comida porque venían de otros incendios y no habían comido».
Ese mismo día tuvieron que montar un albergue en Vitigudino para los evacuados. A pesar de la gravedad de la situación, José Ángel destaca la gran cantidad de voluntarios que acudieron a ayudar. «Todos se volcaron en sobrellevar la situación lo mejor posible. Es una satisfacción ver a gente que tu conoces ayudando, genera una cercanía sin igual». Camiones y tractores también se sumaron para facilitar el acceso de bomberos y voluntarios a las zonas afectadas.
Toda buena acción conlleva su riesgo, y en estos días se han vivido momentos de gran peligro. José Ángel cuenta uno de ellos: «Un compañero que se dirigía a Villaseco de los Reyes para llevar avituallamiento a una brigada forestal se vio, en un instante, rodeado por el fuego, y gracias a la Guardia Civil pudieron salir».
José Ángel concluye: «El voluntariado es importante en estos casos, cuantos más ayuden, mejor».
Cifras de la movilización en los incendios
En la provincia de Salamanca se movilizaron 193 camas para los albergues -123 en Ledesma, Robleda y Fuenteguinaldo y 70 en Puebla de Sanabria-, 106 voluntarios y 34 vehículos para dar apoyo a las zonas de La Alberca, Gallegos de Argañán, Cipérez y El Payo. En toda Castilla y León han gestionado 597 voluntarios, 47 albergues -4.254 plazas-, 8 residencias -131 plazas- y casi 14.000 avituallamientos entre desayunos, comidas y cenas.
¿Qué es ERBES?
Son los Equipos de Respuesta Básica en Emergencias (ERBES), que se encuentran en las asambleas comarcales en Salamanca y son. Vitigudino, Béjar, Ciudad Rodrigo, La Alberca, Peñaranda de Bracamonte, Santa Marta de Tormes y Salamanca capital. Están diseñados para dar ayuda en situaciones de emergencia, como las vividas en los incendios recientes.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.