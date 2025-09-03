«Siempre pasa lo mismo, la gente no se lo espera y sale corriendo con lo que tiene» José Ángel Mota fue uno de los voluntarios de la Cruz Roja que ayudaron en las zonas afectadas por los incendios como Cipérez y que resultaron clave en los peores momentos

Aurelio Peña Miércoles, 3 de septiembre 2025

Los pueblos de Castilla y León se han visto envueltos en una situación nunca vista.

Los incendios sucedidos en varias zonas de la región a lo largo del mes de agosto han provocado que tanto los bomberos como los vecinos se volcaran a ayudar a las familias afectadas e intentar sofocar unos fuegos que, junto a la fuerza del viento parecían imparables. «El fuego corría más rápido que la gente» relata José Ángel Mota, voluntario de Cruz Roja en la comarca de Vitigudino y uno de las tantas personas que colaboraron en el incendio que sucedió en Cipérez.

Cruz Roja también puso su granito de arena para apoyar en todo lo posible a los afectados por los incendios y a los bomberos y agentes forestales en cuestiones de avituallamiento de agua o en el montaje de albergues. José Ángel recuerda: «Se dio el aviso de que el ERBE se activaba y, rápidamente, los que estábamos disponibles salimos con el coche cargados de agua fresca, fruta y bocadillos».

Él recalca la importancia del agua desde un primer momento: «Siempre pasa lo mismo, la gente no se espera el incendio y sale corriendo con lo que tiene». Además añade que «los forestales les pidieron comida porque venían de otros incendios y no habían comido».

Ese mismo día tuvieron que montar un albergue en Vitigudino para los evacuados. A pesar de la gravedad de la situación, José Ángel destaca la gran cantidad de voluntarios que acudieron a ayudar. «Todos se volcaron en sobrellevar la situación lo mejor posible. Es una satisfacción ver a gente que tu conoces ayudando, genera una cercanía sin igual». Camiones y tractores también se sumaron para facilitar el acceso de bomberos y voluntarios a las zonas afectadas.

Toda buena acción conlleva su riesgo, y en estos días se han vivido momentos de gran peligro. José Ángel cuenta uno de ellos: «Un compañero que se dirigía a Villaseco de los Reyes para llevar avituallamiento a una brigada forestal se vio, en un instante, rodeado por el fuego, y gracias a la Guardia Civil pudieron salir».

José Ángel concluye: «El voluntariado es importante en estos casos, cuantos más ayuden, mejor».

Cifras de la movilización en los incendios

En la provincia de Salamanca se movilizaron 193 camas para los albergues -123 en Ledesma, Robleda y Fuenteguinaldo y 70 en Puebla de Sanabria-, 106 voluntarios y 34 vehículos para dar apoyo a las zonas de La Alberca, Gallegos de Argañán, Cipérez y El Payo. En toda Castilla y León han gestionado 597 voluntarios, 47 albergues -4.254 plazas-, 8 residencias -131 plazas- y casi 14.000 avituallamientos entre desayunos, comidas y cenas.

¿Qué es ERBES?

Son los Equipos de Respuesta Básica en Emergencias (ERBES), que se encuentran en las asambleas comarcales en Salamanca y son. Vitigudino, Béjar, Ciudad Rodrigo, La Alberca, Peñaranda de Bracamonte, Santa Marta de Tormes y Salamanca capital. Están diseñados para dar ayuda en situaciones de emergencia, como las vividas en los incendios recientes.