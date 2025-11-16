Setas para todos los gustos: de la de los enanitos a la que usaban para hacer fuego Hasta 190 especies acapararon la atención de los salmantinos en una exposición micológica en la plaza de la Libertad

La plaza de la Libertad ha acogido este domingo una exposición de ejemplares de setas. Un evento anual que organizan desde la Asociación Micológica Salmantina «Lazarillo», con el fin de acercar a los transeúntes hasta este desconocido mundo. Recogidas en los días anteriores, se exhibieron 140 especies distintas de setas y 50 de hongos liquenizados.

La mayoría del Parque Micológico de la provincia, que agrupa pueblos de la Sierra de Béjar, Sierra de Las Quilamas, Sierra de Francia y la zona de El Rebollar. Sin embargo, esta edición se caracteriza por una menor cantidad y variedad de especies, debido a la meteorología adversa.

Así lo ha explicado el vicepresidente de la asociación, Juan Manuel Velasco. «Ha tardado mucho en llover, por lo que tardan más en salir y tenemos muy pocos boletus, russulas o níscalos».

Sobre las mesas se podían distinguir especies comestibles, tóxicas, medicinales o tinctorias, como la barbuda matacandil. Incluso, «alguna seta que se empleaba para hacer fuego hace siglos o para obtener unos materiales similares al cuero».

Velasco anima a los ciudadanos a conocer las especies para poder distinguirlas y que no se intoxiquen. Asimismo, revela cómo se sorprenden con la cantidad de ellas recogidas aquí. Siempre han estado, dice, pero pasan desapercibidas para quién no las conoce. En total, se han catalogado «más de 2.300 especies distintas que viven en la provincia».

Para él, la seta más llamativa es la matamoscas o «seta de los enanitos» -Amanita muscaria- por su color rojo con pintas blancas. Es la mítica que aparece en los cuentos y es alucinógena: «Uno de los síntomas que puede producir es que las cosas se vean muy grandes o se vean muy pequeñas. Pero no es mortal».

Al igual que él, que descubrió su pasión por la micología recogiendo setas con su madre, otros aficionados se acercaron hasta la plaza para observar lo exhibido. Pero no solo ellos, sino que curiosos de todas las generaciones se agruparon alrededor de las mesas para descubrir más sobre el reino de los hongos.

Leticia y Víctor, madre e hijo, cada año se acercan a ver la exposición y les resulta muy interesante. Les encanta ir al campo, pero «si no las veo aquí, no las veo en ningún lado», reconoce ella. De igual forma, los salmantinos María y Pablo confiesan que las formas y usos de las setas es lo que más les atrae.