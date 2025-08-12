Semana de noches tropicales tras la quinta peor ola de calor del siglo La AEMET desactiva este miércoles los avisos por altas temperaturas, aunque, el jueves, el termómetro volverá a subir y las mínimas superarán los 20ºC

Alejandro Sardón Salamanca Martes, 12 de agosto 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) da por concluida hoy la ola de calor tras diez días de temperaturas máximas que, en algunos puntos de la provincia, han superado puntualmente los 40 grados. El episodio, que comenzó el domingo, día 3, se sitúa en el quinto puesto —empatado con otra ola de calor del verano pasado— en cuanto a duración según los datos de los últimos 50 años, y se despide por todo lo alto.

A pesar de que ayer los avisos meteorológicos por altas temperaturas se habían reducido de nivel naranja a amarillo, se alcanzó la máxima anual en la capital, con 39,2ºC. En zonas del oeste de la provincia, se sobrepasaron los 40 grados, con Vitigudino —41,6ºC— y Saelices El Chico —40,9ºC— a la cabeza, y una jornada más entre las cinco estaciones meteorológicas con la temperatura más alta de Castilla y León.

Hoy se mantiene el aviso amarillo por temperaturas que rondarán los 37 grados, y será mañana cuando se espera ese pequeño alivio térmico, con bajadas de entre 1 y 4 grados en la provincia, que permitirán desactivar el aviso meteorológico. Esa bajada del mercurio se notará en la mayor parte del país y ha sido la causa por la que finalmente la AEMET ha decidido adelantar un día el final de esta ola de calor que comenzó el domingo 3. Una bajada pequeña y fugaz, porque a partir del jueves volverán a subir, y el calor apretará con fuerza hasta, al menos, el domingo, con temperaturas que se acercarán de nuevo a los 40 grados.

Para hacerse una idea del caluroso comienzo de agosto, durante los primeros diez días del mes, la estación meteorológica de Salamanca ha promediado 36,9 grados de máxima. Hasta ahora, el mes con las temperaturas máximas más altas según la AEMET había sido julio de 2022, con 35,2 grados de media. Agosto de 2025 supera por el momento esa cifra en casi dos grados.

A pesar del fin de la ola de calor, las noches tampoco darán un respiro. Desde la delegación de la AEMET en Castilla y León, Jesús Gordaliza apunta que las temperaturas mínimas serán más altas que la semana anterior, con noches tropicales en las que el termómetro no bajará de los 20 grados. Según los registros, la temperatura mínima más alta en Salamanca capital se produjo en junio de 2017, con 22,1 grados, y, según las predicciones, esta semana amenaza con batir este sofocante récord. En cuanto al estado de los cielos, habrá posibilidad de tormentas acompañadas de aparato eléctrico hoy por la tarde y mañana durante toda la jornada, lo que aumenta aún más el riesgo de incendios, que ya es extremo.

Por su parte, Sanidad mantiene la alerta roja en Salamanca por el riesgo para la salud que supone este calor extremo. En lo que llevamos de verano, se atribuyen 20 fallecimientos a esta causa, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. En 2024, durante el mismo período —del 21 de junio al 10 de agosto—, se registraron 23 defunciones. Además, de acuerdo con el índice Kairós del mismo instituto, la probabilidad de exceso de mortalidad atribuible a la temperatura en Salamanca supera el 60%, alcanzando el Nivel 3 —el más alto de la escala— durante hoy y mañana.