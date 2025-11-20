Semana de las Legumbres con tres 'showcookings' y una gran 'legumbrada' La programación tendrá lugar del 24 al 30 y se celebrará la II convocatoria de recetas. Contará con la participación de 16 restaurantes y la colaboración del ZOES

Llega una nueva edición de la Semana de las Legumbres, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca a través de la Oficina de Información al Consumidor (OMIC). Se trata de la novena edición, que se celebrará del 24 al 30 de noviembre, dentro del compromiso municipal con la promoción de una alimentación saludable y de proximidad, y con el objetivo de dinamizar los tres mercados municipales: Central, San Juan y San Bernardo.

Así lo ha destacado la concejal de Consumo, Vega Villar, quien ha detallado la variada programación abierta al público en general, centrada en concienciar a la población salmantina sobre los beneficios nutricionales del consumo de leguminosas.

En la organización de esta iniciativa municipal colaboran la Diputación de Salamanca, los clubes de promoción gastronómica 'Salamanca para Comérsela' y 'Salamanca en Bandeja', la Indicación Geográfica Protegida Lenteja de la Armuña, la Marca de Garantía del Garbanzo de Pedrosillo, 'Salamanca Ciudad del Español' y la asociación de vecinos ZOES.

De este modo, la IX edición vuelve a apostar por la celebración de 'showcookings', que serán impartidos por reconocidas figuras de la cocina salmantina. Comenzarán el 26 de noviembre a las 12:00 h en el Mercado de San Bernardo de la mano de Leticia Martín, del Restaurante Estoril; le seguirá, el 27 de noviembre a las 12:00 h en el Mercado Central, Jesús Colorado, del Grupo Gonzalo; y el 28 de noviembre a las 12:00 h en el Mercado de San Juan, César Nieto, de El Alquimista.

En esta ocasión, la agenda de actividades también incluirá varios talleres de cocina, dirigidos nuevamente por David Monaguillo, comunicador y académico gastronómico, debido al éxito de años anteriores. Las citas serán el 25 de noviembre en el Museo del Comercio a las 17:30 h y el 26 de noviembre en la Lonja de los Huertos Urbanos a las 17:00 h.

Siguiendo con el apartado gastronómico, un total de 16 restaurantes adheridos a 'Salamanca para Comérsela' y 14 establecimientos hosteleros del barrio del Oeste ofrecerán, del 24 al 30 de noviembre, una atractiva selección de platos y pinchos elaborados con legumbres. Otra de las novedades de esta edición será una 'gran legumbrada' al estilo tradicional, organizada por ZOES, que tendrá lugar el 29 de noviembre a las 12:00 h en la calle Gutenberg.

El Concurso de Recetas de Legumbres, estrenado el pasado año, está abierto a la participación de todas las personas.