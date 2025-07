Semáforos inteligentes, pero solo a medias

María Andrea Sandia Salamanca Lunes, 21 de julio 2025, 06:30 Comenta Compartir

«De inteligentes tienen pocos. Cuando no hay gente se activan y cuando hay gente esperando para pasar no lo hacen. No tiene sentido. A veces estas en el coche sin poder pasar porque el semáforo está en rojo y no hay nadie por ahí», comenta Alberto García sobre los semáforos inteligentes ubicados en la rotonda de la carretera de Fregeneda.

En teoría, estos dispositivos trabajan con cámaras que les permiten detectar el movimiento. De esta manera, cuando un peatón se dispone a cruzar se activan encendiendo el semáforo peatonal y colocando el rojo el de los coches. En la práctica, el sistema no funciona tan perfectamente. Según ha podido comprobar este periódico, el censor de los semáforos inteligentes se activa cuando detecta movimiento, incluso cuando las personas no se disponen a cruzar y en algunas ocasiones falla en la detección de las personas que esperan para poder hacer uso del paso peatonal.

«Hay veces que te tiras ahí 20 minutos y nada que cambia. Al final te toca cruzar cuando el semáforo está en rojo y mirando para los lados. Otras veces ni has llegado al paso y ya se ha puesto en verde. No me queda muy claro como funcionan», opina Pablo García, un joven que diariamente pasea a su perro por la zona.

Por su parte, la vecino Miriam Ventura considera que solo contribuyen a generar más tráfico. «Son absurdos. A veces funcionan y otras no. Hay ocasiones en las que estamos los conductores esperando para avanzar y no podemos hacerlo porque el semáforo está en rojo, aunque no hay ningún peatón a la vista. Aparte que corta el tráfico a los vecinos de Vistahermosa que queremos incorporarnos a la carretera porque te condiciona. Lo suyo sería que si hay dos semáforos uno detrás del otro se cortará el de adelante para facilitarnos la entrada a los vecinos, pero no es así. En fin, lo único que hacen es generar atascos y ahora con las obras en el Zurguén que se está desviando mucho tráfico hacia esta zona es peor», critica.

El taxista Marlon Bryan cuenta que los dispositivos funcionan «un poco mal», aunque destaca que, de momento, no ha visto que constituyan un problema para la circulación por la zona. «No detectan del todo bien. Unas veces funcionan y otras no. Yo creo que a veces detectan vehículos o sombras como peatones. Es la única explicación que se me ocurre para que se activen si no hay nadie esperando para cruzar, pero bueno, me imagino que irán mejorándolos», señala.

