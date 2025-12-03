«Estoy seguro de que a la edición en papel le queda por delante un largo recorrido»

S. M. Salamanca Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Ha dirigido LA GACETA DE SALAMANCA durante los últimos diecisiete años y ahora se jubila a los 65, después de una larga trayectoria como periodista en medios de Castilla y León.

¿Cómo recuerda su llegada a LA GACETA?

—Estaba trabajando en Valladolid como subdirector de la edición regional de El Mundo de Castilla y León y cuando me ofrecieron dirigir este periódico me pareció un proyecto apasionante, por la calidad periodística y la trayectoria de un medio que ya era líder en la provincia. También pesó la atracción que siempre había sentido por Salamanca, una ciudad que me gustaba visitar y que me parecía un lugar excelente para vivir, como he podido comprobar a lo largo de estos años.

¿Qué se encontró cuando llegó a la dirección de LA GACETA?

—Me encontré un periódico consolidado en el panorama informativo provincial, aventajado sobre los dos diarios de la competencia, que acabarían por desaparecer a los pocos años. Un diario que era y sigue siendo una referencia de buen periodismo en Castilla y León. Yme encontré una redacción de grandes profesionales, con un alto grado de dedicación y compromiso. Me di cuenta de que no había necesidad de acometer revoluciones ni cambios de rumbo, sino que se trataba de profundizar en una dirección que ya estaba resultando exitosa.

¿Qué ha cambiado de aquel periódico de 2008 a LA GACETA en la actualidad?

—El gran cambio ha sido la irrupción de internet y la necesidad de hacer compatible la información de calidad y en profundidad en papel con la inmediatez y las posibilidades visuales de la versión digital. Afrontar ese reto ha supuesto un esfuerzo para todos los que trabajamos en LAGACETA, pero creo que hemos sabido adaptarnos a las nuevas formas de periodismo. La prueba de que lo hemos conseguido es que el periódico es líder en solitario de la información en papel y líder indiscutible también en digital.

¿Está en riesgo la prensa en papel por la competencia de internet?

—Creo que no. Estoy convencido de que al diario en papel le queda por delante un largo recorrido, porque siempre habrá quien prefiera una lectura de la actualidad más reposada, con mayor profundidad y contraste, valorada y jerarquizada en las páginas del periódico. La versión digital ofrece inmediatez y una información más espectacular, pero como faro y guía de orientación en el marasmo de actualidad, para los lectores el papel es insustituible.

¿Está en crisis el periodismo?

—Siempre lo ha estado, al menos durante los 42 años que yo llevo en la profesión. Pero siempre hemos salido adelante. La buena información, los buenos reportajes y entrevistas, las noticias cercanas y útiles para los lectores siempre tendrán su espacio. De hecho, en la actualidad nos leen más salmantinos que nunca, sumando los lectores del periódico y de la versión digital.

¿Cómo se ha adaptado el periódico a la competencia en internet?

—De manera rápida y con excelentes resultados. Hemos intentado, y yo creo que lo hemos conseguido, mantener el mismo rigor y la misma capacidad de verificación que aplicamos en la edición impresa. Hay digitales nativos que apuestan por el click fácil, que sacrifican la rigurosidad a la inmediatez, pero lagacetadesalamanca.es no ha caído en esa tentación: intentamos dar las noticias cuanto antes, pero nunca se ha hecho sin comprobar y contrastar cada información. Eso hace que nuestros lectores digitales confíen en la fiabilidad de lo que se publica en la web.

¿Cuáles han sido los momentos más complicados de estos casi dieciocho años?

—Durante la pandemia y el confinamiento vivimos momentos duros, porque nos vimos obligados a trabajar desde casa y se perdía la interacción entre los periodistas en la redacción. Fue muy complicado contar lo que estaba ocurriendo y los motivos por los que se estaban tomando unas medidas y no otras. Eso nos obligó a un sobresfuerzo y a mantener una actitud crítica con las administraciones, en unos momentos en los que todos estábamos un poco atemorizados y deprimidos. Sin embargo, creo que superamos con nota esa prueba y logramos ofrecer información fiable, contrastada y crítica a nuestros lectores.

¿Y los momentos que recuerda con más afecto?

—Las celebraciones del centenario del periódico constituyeron un periodo emocionante y ahí pudimos comprobar el valor y el mérito de mantener el contacto diario con los salmantinos y con las instituciones que les representan, que supieron reconocer la trayectoria de cien años de compromiso de LA GACETA con Salamanca.

¿Ha recibido presiones de los responsables de las diferentes administraciones para cambiar informaciones o moderar la línea editorial?

—Presiones como tal, no. Ha habido sugerencias y alguna amenaza velada, pero yo creo que en Salamanca y en Castilla y León los políticos conocen el carácter independiente, por no decir indomable, de LA GACETA, y su férrea defensa de los intereses de la provincia. Además, los buenos resultados económicos, que siempre nos han acompañado, nos han permitido no depender de la publicidad institucional y eso siempre ayuda a la hora de mantener una actitud crítica hacia las administraciones.

Pero ha habido tensión con las instituciones...

—Pues ha habido de todo en estos años. El periódico ha sabido reconocer a los dirigentes que se han esforzado por atender las prioridades de esta tierra, pero también hemos sido duros cuando se han desviado de ese objetivo, independientemente de su color político. Hemos sido críticos con algún alcalde del PP, hemos censurado a la Junta de Castilla y León, especialmente durante una parte de la pandemia, mostramos nuestras profundas discrepancias con Rodríguez Zapatero, artífice de muchos de los males que aquejan a España, no estuvimos de acuerdo con Rajoy, que no supo o no quiso enmendar los desaguisados de Zapatero, y somos especialmente críticos con Sánchez, con sus pactos, sus inclinaciones autócratas y con la corrupción que le rodea.

¿Cómo ha sido su relación con la propiedad del periódico?

—Ha sido cordial y he contado siempre con su apoyo, entre otros motivos porque todos en LA GACETA tenemos claro el objetivo de ofrecer la mejor información y defender los intereses de Salamanca.

¿Y con la redacción?

—Tengo que agradecer a los redactores su compromiso y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos del periodismo. Yo siempre he intentado resolver problemas y relajar las tensiones propias de una redacción. Y cuando digo relajar, me refiero a evitar conflictos, porque tensión siempre debe haber en la redacción de un diario. De lo contrario, perdería calidad e inmediatez el producto que se ofrece a los lectores.

¿Cómo ve el futuro de LA GACETA?

—El papel seguirá siendo la gran referencia para la parte más culta e informada de la población y en internet LA GACETA ya está adaptándose a la inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías, que han transformado la redacción y los métodos de trabajo. El periódico queda ahora en buenas manos y estoy convencido de que el futuro será brillante.