Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona cerrada al paso del parque de La Alamedilla.

Seguridad ante el fuerte viento: parques y zonas arboladas cerradas

Se recomienda a los vecinos retirar elementos exteriores de balcones y terrazas

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Debido a la alerta por fuertes rachas de viento durante la jornada de este miércoles, el Ayuntamiento de Salamanca ha adoptado una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad de los peatones.

En concreto, se cierra la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, el Huerto de Calixto y Melibea, el paseo central del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona arbolada del Jardín de los Gozos y las Sombras.

Esta medida permanecerá activa hasta que las rachas de viento y las condiciones climatológicas adversas remitan y no supongan ningún riesgo para la población por caída de ramas.

El Consistorio recuerda la importancia de extremar todas las precauciones que sean necesarias y protegerse del viento. Además, recomienda retirar elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viviendas premium de estreno a ocho minutos de la Plaza de España
  2. 2 Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie
  3. 3 ¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
  4. 4 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Por San Martino...»
  5. 5 Alivio entre las pymes salmantinas exentas de adoptar en enero la nueva facturación de Hacienda
  6. 6 Activado el protocolo de acoso escolar en un instituto de Peñaranda tras una agresión a una menor
  7. 7 ¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
  8. 8 La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»
  9. 9 Un promotor eólico denuncia que para desbloquear un parque en Salamanca tuvo que pagar 3 millones en Mónaco
  10. 10 Gallinas encerradas: montan «gimnasios» para que no se estresen

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Seguridad ante el fuerte viento: parques y zonas arboladas cerradas

Seguridad ante el fuerte viento: parques y zonas arboladas cerradas