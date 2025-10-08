Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Vendedores y clientes, el domingo pasado en el rastro tras su regreso a La Aldehuela. LAYA

El segundo rastro, sin hueco en la normativa

La propuesta choca con la agenda de los ambulantes y el interés del comercio local

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:30

Los comerciantes del rastro dominical valoran la posibilidad de que la capital cuente con dos mercadillos semanales: uno en La Aldehuela, los domingos, como hasta ahora —excepto durante las semanas de Ferias, cuando las atracciones ocupan el recinto—, y otro en Pizarrales, un día laborable, para dar servicio a los vecinos de esta zona que no pueden trasladarse hasta la zona del río.

Aunque los interesados aún no han registrado la propuesta formalmente en el Ayuntamiento de Salamanca, parece que caerá en saco roto por varios motivos. Por un lado, la ordenanza que regula la venta fuera de un establecimiento comercial permanente —como es el caso— fija las fechas, los horarios de funcionamiento, la denominación y la ubicación mediante un Decreto de Alcaldía, que solo permite la celebración de un mercadillo a la semana en La Aldehuela y, durante Ferias, en la avenida Carmen Martín Gaite. Por tanto, la normativa actual no contempla la posibilidad de celebrar dos eventos de este tipo a la semana, salvo modificación.

Según fuentes municipales, oficialmente no se ha presentado ninguna propuesta al respecto, proposición que consideran poco viable, ya que muchos comerciantes de venta ambulante tienen comprometidos el resto de los días de la semana en mercadillos que se celebran en ciudades y localidades cercanas a la capital. Por último, un segundo evento de este tipo podría perjudicar al pequeño comercio de la zona, al que precisamente se pretende proteger.

Cabe recordar que la petición oficiosa de implantar un segundo rastro ha cobrado fuerza con el regreso de los puestos a La Aldehuela el pasado domingo. El objetivo, según algunos comerciantes, sería acercar una pequeña selección de sus productos a los vecinos del norte de la ciudad.

