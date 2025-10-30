Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la administración de lotería en la que se ha vendido el boleto acertante. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves deja un segundo premio en Salamanca capital

El número afortunado ha sido el 50532

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:37

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 30 de octubre, ha dejado un segundo premio en la capital salmantina, concretamente en la administración ubicada en el número 43 de la Avenida de Lasalle. El número afortunado ha sido el 50532 y los reintegros corresponden a los números 5, 2 y 6. Por boleto, tal y como ha difundido Loterías y Apuestas del Estado en su listado de premios, las personas beneficiadas recibirían unos 60.000 euros.

Además de en Salamanca, este premio también ha sonreído a varias localidades del territorio nacional. Entre ellas, se encuentran Castrillón (Asturias), Utrera (Sevilla), Premià de Mar y Manresa (Barcelona), Armilla (Granada), Solsona (Lleida), Osuna (Sevilla), así como La Victoria de Acentejo o Santa Cruz de Tenerife.

Los agraciados podrán cobrar sus premios en las administraciones de lotería donde se han vendido los boletos, cumpliendo con los plazos y procedimientos habituales establecidos por Loterías y Apuestas del Estado.

