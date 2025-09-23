El segundo mes con más turistas de la historia en Salamanca pero con una de las estancias medias más cortas Solo en agosto de 2019 llegaron más viajeros que el pasado mes a la provincia, pero solo pasaron día y medio en ella

Carlos Rincón Martes, 23 de septiembre 2025, 09:59

Solo hay en la serie histórica un mes en el que hayan llegado más viajeros a la provincia que el pasado mes. Este agosto pernoctaron en Salamanca 132.183 turistas, una cifra solo superada en agosto de 2019, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pese a las buenas cifras de viajeros, hay cinco agostos anteriores con mejores datos de pernoctaciones. Las 203.433 registradas el pasado mes son menos que las que se contabilizaron en agosto de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. ¿Cuál es el motivo? Los visitantes han acortado su estancia en la provincia. De media pasaron día y medio en ella (1,54 días). Es similar a la de los dos pasados agostos y a la de julio de 2023, pero en las últimas dos décadas no se ha detectado un mes en el que los viajeros pasen menos tiempo en Salamanca.

Continúan siendo los extranjeros la esperanza de crecimiento para el sector. Los datos de turistas procedentes de otros países son insuperables tanto en la capital como en la provincia. Nunca antes se habían alojado en los hoteles del conjunto de municipios de Salamanca 50.471 viajeros internacionales ni realizado 66.290 pernoctaciones, como tampoco se habían contabilizado 36.926 extranjeros en los establecimientos de la capital y su entorno, que batieron noches de hotel, como 48.256 pernoctaciones.