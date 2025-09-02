Segundo mes consecutivo del aumento del paro en Salamanca: 185 parados más desde junio El número de afiliados a la Seguridad Social cae en 324 personas solo en agosto

Carlos Rincón Martes, 2 de septiembre 2025, 09:27

Agosto terminó con 15.737 parados en Salamanca. Son 120 más (0,77 %) que en julio y 185 que en junio. En los dos últimos meses, que tradicionalmente son de incremento del desempleo en la provincia el número de desempleados ascendió un 1,18 %, según los datos publicados este martes por el Servicio Público de Empleo Estatal.

No obstante, en la comparativa interanual el paro desciende. Hoy son 1.288 menos (-7,57 %) las personal que «hacen cola» en las listas del SEPE para obtener un empleo que doce meses antes.

A diferencia de julio, desciende el número de trabajadores. Los afiliados a la Seguridad Social eran al cierre de agosto 131.809, 324 menos que en julio.

