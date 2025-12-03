Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Corchado, Bustelo y Mañueco, junto a la reina Letizia en el Centro de Investigación del Cáncer.

Segunda visita de Letizia en menos de tres meses

La reina preside hoy la entrega de los Premios nacionales de Discapacidad

Á. B.

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:15

Comenta

La reina Letizia vuelve hoy a Salamanca (11:30 horas) para participar en una jornada de marcado carácter social. Su agenda la llevará al Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CRE), donde se celebrará la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad y, posteriormente, la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad.

Estos reconocimientos destacan cada año a quienes impulsan cambios reales en la vida de las personas con discapacidad y en la defensa de sus derechos.

Apenas han pasado tres meses desde su anterior visita a la ciudad, cuando respaldó el trabajo de los investigadores en el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer en un evento a nivel mundial que trajo a Salamanca a los principales investigadores de la enfermedad. Con motivo de esa visita, también tuvo oportunidad de conocer los avances y los estudios del Centro de Investigación del Cáncer.

En esta ocasión, el motivo de su presencia vuelve a subrayar una de las líneas de acción más constantes de la reina: dar visibilidad a colectivos que requieren una protección efectiva y un compromiso institucional sostenido.

Los galardones que se entregan hoy buscan distinguir proyectos y trayectorias que han contribuido a derribar barreras, garantizar una participación plena y abordar desigualdades que a menudo permanecen invisibles. Este año vuelven a poner especial atención en la situación de mujeres y niñas con discapacidad, en la labor de las cuidadoras y en los desafíos específicos que afrontan las personas que viven en entornos rurales.

La visita recupera, además, la cita que quedó pendiente el pasado mes de abril, cuando la reina no pudo viajar a Salamanca debido a un Consejo de Ministros extraordinario convocado por el apagón que afectó a todo el país. Volver ahora al CREA tiene también un valor simbólico: permite cerrar ese compromiso aplazado y reforzar el vínculo con una institución que trabaja en primera línea con quienes conviven con enfermedades neurodegenerativas.

