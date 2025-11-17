El sector del transporte ve insuficiente la subvención Con los 500.000 euros en ayudas que ha ofrecido el Gobierno calculan las academias que tan solo daría par formar a unos 250 camioneros

El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de ayudas de 500.000 euros destinado a financiar parcialmente la obtención de los permisos de conducción profesional de camión y tráiler (C y D), por parte de personas que estén en posesión del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte, o sean titulares del certificado de aptitud profesional para la conducción de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. La medida busca hacer frente a la creciente escasez de transportistas en España, un problema que amenaza la logística y el abastecimiento de mercancías en todo el país.

Según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, España necesita actualmente más de 30.000 conductores de camión y en torno a 4.700 de autobús, mientras que en Castilla y León la cifra supera los 2.000. Esta falta de personal cualificado afecta especialmente al transporte de mercancías, aunque también comienza a sentirse en el transporte de viajeros. Además se estima que en los próximos cinco años este porcentaje se ampliará en un 5% si no se adoptan medidas, ya que un tercio de estos conductores tienen más de 55 años.

Para Antonio Rollán, director gerente de autoescuelas El Pilar, la iniciativa es positiva, pero claramente insuficiente: «Todas las ayudas para obtener permisos profesionales son bienvenidas», asegura Rollán, «pero con 500.000 euros solo se podrán formar unas 250 personas, si tenemos en cuenta que obtener el carné y el CAP cuesta de media entre 2.000 y 2.500 euros por alumno. Es una gota de agua en el desierto». «En Castilla y León hacen falta 2.000 conductores, y en toda España unos 20.000. Por tanto, el presupuesto aprobado es claramente insuficiente para cubrir la demanda real del mercado», advierte.

Un carné que abre las puertas del empleo

Pese al elevado coste, Rollán subraya que sacarse el carné de camión y el CAP garantiza empleo inmediato: «Cualquier persona que obtenga el permiso de camión más el CAP inicial sale automáticamente con un puesto de trabajo», explica. «El mayor volumen de ofertas está en el permiso C y D, que corresponde a los vehículos articulados o trenes de carretera».

Diversidad de perfiles y auge de alumnos extranjeros

El director detalla que los nuevos alumnos provienen de perfiles muy diversos: «Tenemos jóvenes que buscan su primer empleo, personas mayores que quieren recolocarse tras perder su trabajo, y cada vez más extranjeros que llegan a España en busca de una oportunidad laboral».

No obstante, advierte de los problemas burocráticos a los que se enfrentan muchos de estos alumnos: «A menudo tenemos dificultades con los canjes de permisos y la regularización de los NIE. Debería facilitarse la inserción laboral de estas personas, que cubren una necesidad urgente del transporte en España».

Un oficio con futuro, pero con sacrificios

El directivo reconoce que, aunque las condiciones salariales están mejorando, la falta de conciliación familiar sigue siendo un obstáculo: «Cada vez hay más conductores que pueden dormir en casa, pero muchos siguen pasando días o semanas fuera», señala. «Por eso hay menos interés entre los españoles, mientras que los trabajadores extranjeros aceptan esas condiciones para construir un futuro aquí».

Señala que la situación ha cambiado en pocos años, antes los alumnos terminaban el permiso y tenía dificultades para encontrar trabajo, y ahora son las propias empresas las que llaman a diario buscando conductores disponibles. Esta demanda creciente explica la urgencia por agilizar los trámites y apoyar a quienes quieren incorporarse al sector.

Según la patronal del transporte, el 70% de las empresas españolas tiene dificultades para encontrar conductores, lo que impacta directamente en los costes logísticos y en la cadena de suministro.

Ante la urgencia de dar respuesta a este problema, el sector espera que el Gobierno amplíe las ayudas en futuras convocatorias, adaptándolas a la magnitud real de esta situación. «El transporte es clave para la economía del bienestar social», concluye Rollán. «Las ayudas son un paso, pero hacen falta más recursos y mejor planificación».