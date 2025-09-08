Sara Cuadrado: «Salamanca impactará al mundo con su innovación y talento» Lleva más de una década dedicada a su labor científica en Nueva York pero su alma es charra y hoy dará el pregón de las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega desde el balcón del Ayuntamiento a las 14:30 horas

EÑE/ Paula Zorita Salamanca Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Criada en el barrio de la Chinchibarra y residente desde hace más de una década en Nueva York, donde lidera proyectos de investigación de vanguardia contra el cáncer, Sara Cuadrado no ha perdido nunca su alma charra y será hoy quien pregone las Ferias y Fiestas de la ciudad, dando inicio oficial a unos días llenos de alegría en Salamanca.

La llamada que cambió su verano llegó a deshoras, con un anuncio inesperado: la comisión de festejos del Ayuntamiento de Salamanca la había elegido por unanimidad para abrir las celebraciones de la Virgen de la Vega. Entre la sorpresa, los nervios y una inmensa emoción, Sara le dijo sí sin dudarlo al alcalde, Carlos García Carbayo.

Mientras daba las últimas pinceladas a su pregón y aún con el jet lag de su reciente viaje desde Nueva York, charla de manera cercana con LA GACETA sobre su trayectoria, su vínculo con Salamanca y la ilusión con la que afronta el reto de dar voz a las fiestas de su tierra en una cita prevista hoy a las 14:30 horas.

Sara, ¿qué sintió cuando le comunicaron que iba a ser la pregonera de las Ferias y Fiestas?

-La verdad es que fue una historia curiosa. Yo estaba en Nueva York, donde vivo desde hace trece años, y recibí una llamada a primera hora de la mañana desde un número español que no conocía. Al descolgar, me dijeron que era del Ayuntamiento y que el alcalde quería hablar conmigo. Pensé que sería por algún asunto institucional, porque este año he estado en Salamanca con más frecuencia por temas relacionados con la empresa que acabamos de fundar.

Pero no acertó, la llamada no era por eso...

-¡Así es! (dice entre risas). Carlos García Carbayo, de una manera muy cercana, me comunicó que la comisión de festejos me había elegido de manera unánime como pregonera. Me entró una risa nerviosa, sentí sorpresa, desconcierto, alegría… y, por supuesto, dije que sí de inmediato. Al colgar, me quedé unos minutos en shock, hasta que llamé a mi madre y a mis hermanos para compartir la noticia.

Por supuesto, le alegró la noticia...

-Fue una alegría inmensa. Desde que me marché a Estados Unidos no he podido disfrutar de las Ferias, y este año, con este honor tan grande, lo viviré con un orgullo charro indescriptible. Es emocionante, aunque también intimida un poco.

¿Ha contado con la opinión o la ayuda de su familia y amigos a la hora de preparar el pregón?

-No he querido adelantarles nada del texto, pero sí que he estado preguntando a mi familia sobre recuerdos de mi infancia. De pequeña vivía las Ferias con mucha ilusión: el circo, correr con mis hermanos delante de los cabezudos...Ya de mayor, en la universidad, las Ferias coincidían con el inicio de curso y también eran un momento de reencuentros, de compartir con amigos, de empezar nuevas etapas con ilusión. Para mí siempre han sido como un «año nuevo» cargado de energía y llevo 13 años sin venir a disfrutarlas...

¡Así que este año, las Ferias serán más especiales si cabe!

-Sí, porque volveré a encontrarme con amigos, compañeros de doctorado... Y, por supuesto, con mi familia, que está viviendo con mucha emoción verme aquí. Ellos estarán conmigo en un momento tan importante como el pregón.

Sin desvelar demasiado, ¿puede adelantarnos qué le gustaría transmitir hoya los salmantinos?

-Será un pregón muy personal. No quiero hablar tanto de la Salamanca que todos conocemos -una ciudad con historia, universalmente reconocida-, sino de lo que representa de cara al futuro.

¿A qué se refiere concretamente?

-Quiero transmitir que Salamanca está llamada a ser referente en innovación, en biomedicina, en inteligencia artificial, en nuevas tecnologías. Contamos con infraestructuras científicas, un gran hospital y un enorme talento que nos coloca en la vanguardia. Mi mensaje será de ilusión, de mente abierta y de confianza en que nuestra ciudad seguirá teniendo un papel transformador en la sociedad. Por eso decidí fundar aquí la empresa Virofend: porque creo que es el momento de apostar por Salamanca.

Ahora vuelve a tener el ancla en Salamanca, pero continúa en Nueva York, ¿qué ha sido lo más difícil de esa experiencia internacional?

-Lo más difícil, sin duda, ha sido la distancia. Los días malos pesan más cuando no tienes cerca a tu familia, y aunque la tecnología ayuda, los abrazos no se sustituyen con una videollamada.

¿Y lo más enriquecedor?

-Lo más enriquecedor ha sido la oportunidad de trabajar en un centro como el Hospital Monte Sinaí, de la mano de Adolfo García-Sastre, uno de los virólogos más reconocidos del mundo y que, además, compartió mentor conmigo en Salamanca. Esa experiencia me permitió crecer, desarrollar mis ideas y, sobre todo, mantener viva la conexión con mis orígenes. Porque, aunque la investigación se haya desarrollado en Nueva York, el protagonismo lo tiene Salamanca: es mi orgullo que los frutos de ese trabajo regresen aquí.

Por cómo habla, es una enamorada de Salamanca... ¿Cuáles son sus rincones favoritos?

-Tengo muchos, pero para mí El Corrillo, por ejemplo, que es donde quedaba con mis amigos porque el reloj, ¡siempre estaba lleno de gente! (ríe). Y justo ahí al ladito, está mi sitio favorito para tomar algo, el clásico 'Bolero'. Otra calle que me fascina es La Rúa Mayor y llegar a la Plaza de Anaya, que ha sido siempre mi lugar de reflexión. Me sentaba en el césped a 'resetear' a admirar y pensar en lo afortunados que somos de vivir rodeados de tanta historia.

Su empresa, Virofend Therapeutics, está dando mucho que hablar. ¿En qué punto se encuentra su investigación?

-Fundamos Virofend hace un año, junto con mi socio Miguel Ángel Ávila, con la ilusión de trasladar a los pacientes años de investigación. Nuestro primer objetivo es el cáncer colorrectal, el que más afecta a los españoles y el segundo más mortal a nivel mundial.Estamos trabajando en el diseño de ensayos clínicos junto a la comunidad oncológica del Hospital de Salamanca. La idea es que, si todo va bien, el año que viene podamos empezar las fases clínicas. Es un proceso exigente, pero queremos que los pacientes que participen tengan la mayor calidad de vida posible y la máxima ilusión en la curación. Además, me enorgullece que la empresa dé oportunidades a jóvenes formados aquí, en Salamanca. Actualmente somos ocho personas, todos con un gran nivel, y con un espíritu claramente salmantino.

El éxito de sus investigaciones está generando mucha esperanza. ¿Cómo se vive la responsabilidad de trabajar en un campo con tanto impacto en la vida de las personas?

-Es una responsabilidad enorme, pero también una motivación constante. La investigación científica está llena de frustraciones y hay días duros. Pero pensar que nuestro trabajo puede ayudar a mejorar la vida de los pacientes lo compensa todo. Ahora, al dar el paso hacia los ensayos en humanos, la emoción es todavía mayor. Nos obliga a ser muy rigurosos, a diseñar bien cada detalle, porque detrás de cada decisión está la esperanza de muchas personas. Esa es la razón por la que estudié lo que estudié y por lo que sigo dedicando mi vida a esto.

¿Qué espera sentir cuando mire a la Plaza Mayor llena el próximo 8 de septiembre y pronuncie las primeras palabras de su pregón?

-He hablado en muchos congresos internacionales, pero esto es distinto. Aquí no soy la científica, sino la charra que abre las fiestas (ríe). Sé que me emocionaré mucho. Espero ser capaz de transmitir la energía que siento y que todos los salmantinos vivamos este momento como un inicio de fiesta. Mi deseo es que el 2025 quede en el recuerdo como un año en el que Salamanca miró hacia adelante, con ilusión y con la certeza de que seguirá impactando en el mundo con su trabajo y su talento.