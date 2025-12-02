HM Santísima Trinidad reafirma su compromiso con la sanidad salmantina tras un año de actividad Seguirá desarrollando en 2026 su plan para la modernización de sus instalaciones, la optimización de los procesos asistenciales y la incorporación de nuevos especialistas

La Gaceta Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 21:25

HM Santísima Trinidad ha reafirmado su compromiso con la sanidad salmantina tras un año de actividad, consolidándose como un centro de referencia en la atención integral y de calidad en la provincia. Durante este primer año, el hospital ha impulsado importantes mejoras asistenciales, tecnológicas y estructurales que refuerzan su apuesta por ofrecer a los pacientes de Salamanca una atención sanitaria avanzada, cercana y alineada con los estándares de excelencia del Grupo HM Hospitales.

El Dr. Juan Abarca Cidón, presidente del Grupo HM Hospitales, ha sido el encargado de hacer balance anual de la actividad en Salamanca ante un gran número de autoridades sanitarias, políticas y empresariales, que se han congregado en un acto celebrado en el Colegio Arzobispo Fonseca y que ha contado con la presencia del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez.

Durante su discurso el presidente de HM Hospitales ha destacado los logros alcanzados desde la llegada del Grupo a Salamanca tras la integración del Hospital HM Santísima Trinidad, remarcando el firme compromiso adquirido con la provincia y su apuesta por seguir contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema sanitario local, trabajando desde la excelencia y la innovación.

«Es cierto que hemos avanzado en estos doce meses, pero todavía falta mucho por hacer. Ya estamos trabajando en la modernización de nuestras instalaciones para contar con espacios más cómodos, seguros y accesibles, así como circuitos asistenciales más eficientes. También seguimos centrados en la incorporación de nuevos especialistas, un reto que afecta a la sanidad española. Pero para lograrlo, debemos seguir volcados en atraer talento, impulsar la formación y cuidar a quienes cada día tratan y acompañan a los demás», ha apuntado Abarca Cidón.

HM Santísima Trinidad ha realizado durante 2025 una inversión significativa destinada a potenciar algunos de los servicios ya existentes, como el Servicio de Radiodiagnóstico, incorporando una nueva resonancia magnética y un mamógrafo digital, alcanzando una inversión total que supera el millón de euros. Asimismo, ha liderado una importante apuesta por la digitalización de todos los procesos y la implantación de los protocolos de HM Hospitales en el día a día de la actividad asistencial del hospital salmantino.

Además del consejero, han acudido a este evento representantes de la Consejería de Sanidad, del Ayuntamiento de Salamanca, de la Gerencia de Salud de Área y de Atención Especializada, así como el Obispo de la ciudad, miembros del Regimiento de Ingenieros Nº 11, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Universidad de Salamanca y de organizaciones sociales y sindicales vinculadas al ámbito sanitario.