HM Santísima Trinidad incorpora un mamógrafo 3D para la detección de tumores de mama más precoces El dispositivo es más rápido y preciso

La Gaceta Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:18

El Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital HM Santísima Trinidad ha incorporado un nuevo mamógrafo 3D con tecnología de tomosíntesis de última generación.

Este nuevo equipo permite obtener imágenes tridimensionales de alta resolución mediante cortes milimétricos del tejido mamario, ofreciendo una visión más completa y detallada de la mama. Gracias a esta tecnología, se podrán realizar biopsias mamarias con mayor rapidez y precisión, además de localizar lesiones sutiles que podrían pasar desapercibidas en exploraciones convencionales.

Entre sus principales beneficios destacan su mayor capacidad diagnóstica, ya que permite detectar hasta un 65% más de cánceres de mama invasivos, incluso en mujeres con mamas densas. Además, reduce significativamente las rellamadas para pruebas complementarias y aumenta la comodidad de las pacientes, gracias a un sistema de compresión más suave y a la disminución de los tiempos de exploración. Todo ello se traduce en mayor fiabilidad diagnóstica y una atención más segura, eficaz y personalizada.

«Este nuevo mamógrafo supone un avance muy significativo en la detección precoz del cáncer de mama. Nos permite identificar lesiones en fases muy iniciales, mejorando el pronóstico de las pacientes. Además, la exploración es más cómoda y rápida, algo que valoran especialmente las mujeres que se someten a controles periódicos», destaca la Dra. Mariví Montero, directora médica de HM Santísima Trinidad.

El hospital ya cuenta con una Unidad de la Mujer que integra una Unidad especializada en Patología Mamaria, dedicada al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades de la mama, garantizando un abordaje integral y personalizado para cada paciente.

