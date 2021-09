Santiago Santa Cruz seguirá al frente del Colegio de Médicos salmantino hasta 2025

“Esperemos que en Salamanca nunca suceda que un juez ordene una terapia que no es eficaz, pero nada nos sorprendería ya”

“Es indignante porque la ozonoterapia no tiene evidencia de ser eficaz en ninguna enfermedad. Parece que, quizás, en la hernia discal pueda tener algún uso porque el ozono es un agente muy oxidativo e irritativo. Hay que usarlo en dosis muy bajas y se ha intentado probar en varias patologías de Dermatología, Aparato Digestivo, etc. No se le ha visto ningún beneficio respecto al placebo, así que mucho menos frente a los medicamentos aprobados”, critica Santa Cruz, que recuerda: “No solo no es eficaz, sino que encima tiene efectos adversos”.

El representante de los médicos salmantinos se confiesa sorprendido de que “un juez se meta casi a médico, y en contra de la opinión de los verdaderos médicos”. “Es una metedura de pata. El covid está generando estrés nervioso y eso puede influir en el juez, pero la medicina solo se puede basar por evidencias”.

Santiago Santa Cruz celebra que en Salamanca no se hayan dado casos de injerencias similares, pero entiende que el riesgo siempre estará ahí: “Esperemos que no suceda, pero nada nos sorprendería ya. El paciente es dueño de su cuerpo y él decide qué hacer o no, pero eso mal entendido es lo que lleva a una familia a pedirle a un juez que autorice algo no aprobado”.