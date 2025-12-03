Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Santiago Casanova Miralles. HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

Santiago Casanova Miralles será el exaltador de la Navidad de la Hermandad de Jesús Despojado

El delegado de apostolado laical dirigirá la proclamación de la Buena Nueva en un acto que combina fe y cultura en la iglesia de San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025

La Hermandad Sacramental, Mercedaria y de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo ha designado a Santiago Casanova Miralles, delegado de apostolado laical de la Diócesis de Salamanca, como exaltador de la Navidad de 2025, dentro del tradicional acto que la corporación celebra cada año en torno al misterio del Nacimiento del Señor.

La Exaltación de la Navidad tendrá lugar el domingo, 21 de diciembre, en la iglesia de San Sebastián, al término de la misa de hermandad que se celebrará a las 12:00 horas. Como es tradición, el acto se inspira en el anuncio de los ángeles a los pastores: «No temáis, porque os doy una Buena Nueva que será de gran gozo para todo el pueblo…» (Lc 2, 10-12), invitando a los presentes a preparar el corazón para la llegada de Cristo.

Desde su fundación en 2008, la hermandad organiza esta celebración como un acto de fe y cultura, en el que la palabra, la reflexión y distintas expresiones artísticas convergen para proclamar la Buena Nueva del nacimiento de Jesús. Cada año, una persona es designada por la hermandad para dirigir esta proclamación y ayudar a vivir más intensamente el misterio de la Navidad.

El perfil

Santiago Casanova Miralles (A Coruña, 1976) está casado y es padre de tres hijos. Ingeniero informático y graduado en Ciencias Religiosas, encontró en las Escuelas Pías su lugar de respuesta a la llamada del Señor, creciendo como laico y educador al servicio de los jóvenes.

Desde su llegada a Salamanca, forma parte de la Comunidad Conjunta del Colegio Calasanz, donde actualmente es docente de ESO, Bachillerato y FP Básica, además de Coordinador de Pastoral.

Casanova Miralles ha cultivado una profunda pasión por la comunicación, participando en iMisión y colaborando en blogs, podcasts, Aleteia, Radio María, 13TV y COPE. Actualmente, sirve a la Diócesis de Salamanca como delegado de apostolado laical, promoviendo una Iglesia sinodal, misionera y cercana a la vida cotidiana.

