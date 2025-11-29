Santagloria Coffee & Bakery: el sabor del Roscón de Navidad y un catering que marca la diferencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:29 Compartir

Santagloria Coffee & Bakery se ha convertido en un imprescindible para quienes buscan calidad artesanal y un ambiente agradable en Salamanca. Cuenta con tres establecimientos ubicados en la plaza del Corrillo, en la calle José Jáuregui y en el Centro Comercial El Tormes, que se han convertido en referentes en panadería y pastelería. Pero en estas fechas destacan especialmente por su servicio de catering y su esperado Roscón de Navidad, dos propuestas que cada año ganan más seguidores.

El catering de Santagloria Coffee & Bakery está pensado para facilitar cualquier tipo de evento, desde desayunos a domicilio y cumpleaños hasta celebraciones corporativas. El cliente solo tiene que elegir entre sus diferentes menús, elaborados siempre con productos frescos y de primera calidad. La empresa encarga del resto para asegurar que cada encuentro sea un éxito gracias a su organización, su variedad y su cuidada presentación. Este servicio, junto al de colectividades, se ha convertido en uno de sus grandes reclamos, especialmente en épocas festivas.

En estas fechas, su Roscón de Navidad es también protagonista. Lo elaboran con ingredientes seleccionados y siguiendo un proceso artesanal que garantiza un sabor auténtico, textura esponjosa y un aroma inconfundible. Es uno de los productos más esperados por los salmantinos, que acuden a sus establecimientos en busca de un roscón que combina tradición y calidad.

Esta apuesta por la excelencia se aprecia también en sus panes, con más de 40 variedades, bautizados como «panes con alma», y en su oferta dulce y salada: palmeras, muffins, focaccias, ensaimadas, quiches o sus conocidas «Glorias» y «Mini Glorias». Todo ello acompañado de cafés ecológicos, frappés, infusiones y zumos naturales, en locales donde cada detalle, desde la iluminación hasta la música, está pensado para crear un espacio cálido y acogedor. Aquí, Santagloria Coffee & Bakery invita a disfrutar, compartir y desconectar.

Alain Saldaña, CEO de Santagloria Coffee & Bakery.

Contacto

Santagloria Coffee & Bakery

Plaza del Corrillo, 19. Salamanca . Tel.: 923 09 56 07.

José Jáuegui, 35. Salamanca. Tel.: 923 34 75 20

C.C. El Tormes. Tel.: 923 09 12 39

Página web

