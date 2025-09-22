De sanitarios a actores: «Utilizaron los días que no estaban de guardia, es admirable» Llenos de ilusión, los integrantes de la compañía de teatro solidario cambiaron «los guantes y las batas por las pelucas y los disfraces» para recaudar fondos para La sonrisa de María

Música, magia y mucha solidaridad. Eso fue lo que pudieron ver en el teatro Calatrava los salmantinos que asistieron este domingo a la presentación del musical «La gran búsqueda». Una obra organizada por la compañía, integrada por personal sanitario, «Hakuna CAUSA» y cuya finalidad era recaudar fondos para la asociación benéfica La sonrisa de María.

De esta manera, por una jornada un grupo de sanitarios del Sacyl colgaron las batas y se subieron al escenario para hacer lo que mejor saben hacer —ayudar a quienes más lo necesitan— pero desde otro lugar. Por un par de horas dejaron de ser técnicos, médicos o enfermeros para convertirse en actores.

«Lo más bonito fue ver cómo se volcaron todas las partes. Son facultativos que tienen su trabajo en el Hospital y, aún así, sacaron el tiempo para ensayar y organizar un musical. Utilizaron los ratos libres y los días que no estaban de guardia para hacerlo. Es admirable», opinó Claudio Mogilner, uno de los impulsores de la iniciativa.

La obra tuvo dos pases con 400 plazas cada uno. Ambas funciones contaron con una muy buena acogida por parte del público salmantino.

«Recibir tanto apoyo es algo muy emocionante. Ya no tanto por nosotros, sino porque sabemos que todo el dinero recaudado se convertirá en fondos para quienes más lo necesitan. Es un orgullo participar en un proyecto así», explicó Ainhoa Arranz, directora de Hakuna CAUSA.

La organización benéfica

Todo el dinero recaudado con la venta de las entradas para «La gran búsqueda» irá destinado a la organización benéfica La sonrisa de María. Esta asociación, creada por la niña María Caamaño y el torero Gonzalo Caballero, tiene la finalidad de conseguir fondos para la investigación del Sarcoma de Ewing y ayudar a las familias y los niños que sufren esta enfermedad.

Colaborar con esta asociación fue, desde el primer momento, un motivo de ilusión para los integrantes de Hakuna CAUSA. «Cuando nos escribieron de La sonrisa de María para proponernos hacer esta obra no nos lo pensamos dos veces. María es una niña que todos conocemos y muchos de nosotros la hemos tratado en el Hospital. Es muy especial y poder ayudarla a ella, a su familia y a otros niños que padecen esta enfermedad nos llena de ilusión», explicó Ainhoa Arranz.

Los voluntarios detrás del musical

La compañía Hakuna CAUSA organiza actuaciones teatrales para recaudar fondos para causas benéficas. El proyecto surgió hace seis años y cuenta con la colaboración de más de 40 personas que trabajan en el Hospital en distintos cargos incluyendo médicos, enfermeros, técnicos e informáticos, entre otros. Desde sus inicios ha sido un proyecto solidario en el que se han volcado todos sus participantes y que ha requerido dedicación. «Un día a la semana cambiamos los guantes y las batas por las pelucas y los disfraces y nos ponemos a ensayar», destacó Ainhoa Arranz, directora de la compañía.

