Sanitarias salmantinas en primera línea contra el coronavirus: "Hemos llorado mucho"

Rosalía Frades, enfermera de una de las UCIS que se montaron en el Hospital Clínico, asegura que en estas últimas semanas ha vivido en una montaña rusa de emociones. "He llorado de rabia y de impotencia, he sentido mucho estrés, incluso al principio nos hemos llegado a sentir abandonados porque todo era un caos, pero también me siento muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho".

Reconoce que en las últimas semanas ha sido todo muy duro y que ninguna facultad te prepara para lo que tanto ella como el resto de sanitarios están viviendo. "Siempre me ha encantado mi trabajo y nunca me he quejado pero a veces cuando me levantaba por las mañanas pensaba que si me hubieran contado que iba a vivir todo esto me hubiera pensado dos veces ser enfermera. Al final te das cuenta de que es algo vocacional y que mi deber es cuidar de los demás".

Rosalía sabe que su trabajo es difícil, especialmente cuando el que sufre es alguien cercano, pero también tiene claro cual es la mayor recompensa: "Ver que un enfermo sale adelante es el mayor trofeo", reconoce mientras recuerda algunos de los momentos más emocionantes que ha vivido estos días. "Cuando extubamos a la gente que ha estado muy mal y hacen su primera videollamada, cuando te dicen lo agradecidos que están a todo el equipo... todo eso te hace sentir muy orgullosa y tirar para adelante".

Al igual que muchos sanitarios, a esta joven enfermera también le ha tocado hacer sacrificios estos días, como estar alejada de su marido y su hijo pequeño. "Cuando montaron las UCIS en el Clínico y nos trasladaron allí porque hacía falta gente tomé la decisión de que se fueran al pueblo. En más de 50 días solo he podido ver a mi hijo el Día de la Madre y fue mi mejor regalo", explica.

Precisamente todo el trabajo y los sacrificios que tanto ella como sus compañeros están haciendo durante estos días es lo que le lleva a enfadarse por la actitud que muchos están teniendo con las salidas. "Me enfada mucho ver que después de todo lo que hemos pasado a la gente le abres la puerta y salen como los toros", lamenta. "Al final es una cuestión de responsabilidad social", afirma convencida tras otra jornada de trabajo.