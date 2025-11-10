Sanguijuelas del Guadiana... y del Tormes Los jóvenes extremeños se han convertido en el fenómeno musical de moda que ha alcanzado su cenit tras su actuación en el programa de 'La Revuelta'

Ángel Benito Salamanca Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:46 Comenta Compartir

«Yo toa las penas, te las canto por si acaso//Suerte la tuya de poder vivir onde naces//Muchas las flores que se mueren al no regarse// To los domingos de vuelta a las capitales». El inicio de la canción de 'Revolá' del grupo de jóvenes extremeños de Sanguijuelas del Guadiana se ha convertido en todo un himno para las zonas rurales y ese compromiso de que también se puede triunfar volviendo al pueblo. Lo que han hecho ellos llenando festivales este verano y que ha alcanzado su cenit la semana pasada con su actuación en el programa de 'La Revuelta' de La 1, uno de los más vistos de RTVE que presenta David Broncano. Allí convirtieron el plató en una auténtica verbena de pueblo en una actuación que ha tenido el triple de repercusión en las redes sociales. En concreto, el suyo, Casas de Don Pedro (Badajoz) con 1.300 habitantes.

Ampliar Sanguijuelas del Guadiana, en la Revuelta de David Broncano. RTVE

Antes de que se estrenara el disco y que su repercusión llenara hasta en tres ocasiones el mítico escenario madrileño de 'La Riviera', ya lograron el 'no hay billetes' en Salamanca. Su lleno impresionó, según recuerda, hasta al propio responsable de su contratación en 'La Chica de Ayer'. «Yo no los conocía y contacté con ellos a través de un programa de conciertos que patrocina una marca de cerveza. De repente, el día del concierto me encontré con una cola inmensa de gente a la puerta que llenaron el aforo que teníamos previsto de 150 personas», detalla Rubén Benito. Reconoce que el escenario en la sala, donde público y escenario están prácticamente unidos, favoreció que se produjera «un concierto increíble». «Todo el mundo se sabía las canciones, a pesar de que el disco ni había salido a la venta. Ni siquiera ellos se esperaban que hubiera tanta gente para verlos fuera de Extremadura donde se estaba empezando a conocer. Estuvieron interactuando todo el rato con el público.», detalla.

De hecho, a Benito no le sorprendió cuando en el mes de agosto tocaron en la plaza del Trigo ante miles de personas dentro de las actuaciones en Aranda de Duero del festival Sonorama. «Desde el momento que actuaron en Salamanca yo me convertí en un seguidor más de Sanguijuelas del Guadiana», reconoce.

Un año después de su última actuación en Salamanca vuelven al punto de partida. Lo harán con una doble sesión: el 26 y el 27 de febrero en la discoteca Camelot. En menos de una hora se acabaron las entradas para el viernes y tuvieron que habilitar una nueva fecha el jueves, que se terminó también en cuestión de minutos.

La banda por excelencia de la Siberia Extremeña, Sanguijuelas del Guadiana, está en un momento claramente ascendente. Tras agotar todas las entradas en su concierto en Madrid en quince minutos, anunció una gira de treinta fechas más por todo el país. Su secreto, tal y como confesaron en el programa de Broncano: «Nunca buscamos ser referentes, solo queríamos contar nuestra vida». Volver al pueblo para conquistar el país. Y Salamanca.