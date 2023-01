Sánchez deja a Salamanca con cuatro millones de euros menos para infraestructuras

El año que acaba de concluir ha sido uno de los más “tacaños” de las últimas dos décadas con Salamanca en lo que a la inversión estatal se refiere. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinaban a la provincia menos de la mitad de fondos que cualquiera de los años comprendidos entre 2004 y 2010. De hecho, sobre el papel, la inversión de 53 millones prevista por el Gobierno central para la provincia en 2022 solo era superior a la consignada en las cuentas de 2011. Y, aún así y a falta de meses para que se conozca la liquidación oficial del ejercicio, ya se puede asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado sin invertir más de cuatro millones de euros —al menos, un 7,5% de lo presupuestado— en las grandes infraestructuras comprometidas con Salamanca, en algunos casos desde hace casi dos décadas.

Dos millones de euros es la consignación que el Ministerio de Transportes fijó para emprender las obras del nuevo enlace de Buenos Aires que pretende dar solución a la peligrosa rotonda que conecta las autovías A-66 y A-62. Ni una piedra se ha movido para acometer esta infraestructura que se anunció en 2016. No se trata ya de que no se hayan adjudicado los trabajos, sino que, según la última información aportada por el departamento de Raquel Sánchez, aún se está trabajando en la redacción del proyecto. Después de que en 2019 el Ministerio de Transición Ecológica rechazase los trazados propuestos para este nuevo tramo de autovía, todavía no se ha presentado, al menos públicamente, la solución alternativa. Lo único que ha trascendido es que frente a los 24,3 millones que iba a costar inicialmente esta infraestructura, el Ministerio ya solo necesita 11,3. Pero de los dos millones que se iban a ejecutar este año, no se habría invertido nada en esa infraestructura.

Intacto permanece también el solar situado en la avenida del Alcalde Beltrán de Heredia (Tejares), la parcela que en 2009 el Ayuntamiento cedió para construir los depósitos y el taller de restauración del Centro Documental de la Memoria Histórica. A pesar de que el Ministerio de Cultura solicitó licencia al Ayuntamiento de la capital el pasado año para iniciar los trabajos y de que los Presupuestos Generales del Estado reservaban 300.000 euros para emprender su construcción, lo único que ha crecido en 2022 en esta parcela municipal, valorada en 1,8 millones de euros, es la vegetación.

En todo 2022 tampoco se han emprendido las obras para reformar el antiguo Palacio de Justicia de la Gran Vía. Para este proyecto, el Ministerio de Justicia había consignado 426.330 euros. Ni siquiera se han licitado. Aún así, puede considerarse que, dentro de esta intervención, se encuentra la rehabilitación del edificio de Torres Villarroel para trasladar a él diversos juzgados que ahora comparten inmueble con la Audiencia Provincial. Pero, por un error en los pliegos de licitación, este procedimiento también se ha retrasado tres meses y no ha sido posible su adjudicación hasta diciembre. No ha habido tiempo, por tanto, para iniciar los trabajos y gastar en ellos todo ese dinero público asignado a esta provincia.

Si bien el pasado 10 de septiembre, se anunció la cesión del emblemático edificio de María la Brava, en la plaza de los Bandos, para convertirlo en una nueva Casa de la Ciencia dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Los 200.000 euros de inversión que estaban consignados el pasado año para la puesta en marcha de este espacio de divulgación tampoco habrían llegado a utilizarse.

Por el contrario, sí avanzan, aunque muy lentamente, los trabajos de electrificación de la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro. Pero en los presupuestos de 2023 ya se refiere que el gasto en el año anterior ha sido menor del inicialmente previsto. Los 6,8 millones que figuraban en los PGE de 2022 habrían quedado reducidos a 5,6 —un 17% menos—.