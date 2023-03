Sánchez da la llave a Vox para salvar los símbolos del franquismo

Estar integrado en el monumento más emblemático de la ciudad —declarado BIC en 1973— y clave para que el casco histórico sea Patrimonio Mundial no salvó al medallón de Franco de su retirada de la Plaza Mayor. No se hallaron suficientes “razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley” para indultarlo. Aunque el artista Ramón Melero lo pintó en 1962, tampoco hubo excusa para no “mutilar” el mural del salón de plenos del Ayuntamiento y eliminar el rostro del dictador. Así, lo recogía la sentencia judicial que obligó al Consistorio a retirarlo en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, de 2007. Para ellos, no se barajó una posible “resignificación”. Sin embargo, en el edificio del antiguo Banco de España, en el que su anterior propietario, el Ministerio de Hacienda, dispuso de más de una década, hasta su cesión a la Universidad, para eliminar los dos escudos franquistas de su fachada, ha bastado con colocar placas explicativas para salvarlos.

El edificio de la plaza de los Bandos no es un Bien de Interés Cultural, como la Plaza Mayor. Sí está catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana del Consistorio, una protección mucho menor que la de un monumento. Si bien la extracción de estos blasones de la fachada podía conllevar riesgos estructurales, la opción de picar o limar los relieves heredados de la dictadura resultaba muy costosa, aunque no inviable. El Ministerio de la Presidencia, con Félix Bolaños a su frente, consideró, en este caso, que concurren “razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley” que, conforme al artículo 35 de la nueva Ley de Memoria Democrática, y al 15 de la legislación de 2007, le eximen de la obligación que tienen las administraciones públicas de retirar o eliminar “escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos” adosados a edificios públicos o situados en la vía pública y que conmemoren o exalten “la sublevación militar, la Dictadura o a sus dirigentes”.

Después de que durante más de una década el propio Estado no cumpliese la Ley en lo que respecta al antiguo Banco de España —tampoco en el edificio de Correos, en Gran Vía—, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, como ya adelantó LA GACETA hace un año, aceptó mantener los escudos del edificio de Los Bandos. La condición: “resignificar” los blasones del franquismo. ¿Qué supone? Colocar una “mención orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática”. Conforme a ello, la Universidad colocó en el interior del inmueble una placa explicativa y ahora ha planteado a Patrimonio la instalación de otra placa en el exterior, adosada a la fachada o en un soporte de chapa en los pequeños jardines situados ante ella. Esta segunda opción es por la que se decantó el 2 de marzo la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, según fuentes la Consejería de Cultura que es, precisamente a la que Vox, con Gonzalo Santonja al frente de ella, ha pedido que se declaren BIC y protejan 20 escudos franquistas de edificios históricos —también los del Banco de España—. Después de la polémica con el medallón de Franco, el propio Gobierno de Sánchez les ha dado la solución para que no haya que retirarlos.