Sánchez anuncia ayudas para las zonas arrasadas por las llamas, aunque no las concreta

Los salmantinos que han sufrido pérdidas por los incendios de la provincia tendrán que esperar, al menos, una semana para saber las ayudas concretas en las que se traducirá la declaración de sus municipios como zonas afectadas por una emergencia de protección civil. Será el Consejo de Ministros del próximo martes el que apruebe esta medida y especifique las ayudas que este martes anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a las áreas arrasadas por los fuegos de Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora), pero que no llegó a concretar.

Esta declaración, a la que esté año se ha recurrido en más de medio centenar de catástrofes en España, está regulada en los artículos 22 y 24 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (LSNPC). Conforme a ella, el Gobierno de España podrá habilitar desde ayudas económicas directas a particulares por viviendas y enseres de primera necesidad dañados o compensaciones a ayuntamientos hasta medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social. Pero debe ser el Consejo de Ministros el que establezca cuáles se aplicarán y en qué medida.

Tras trasladarse con el avión Falcon desde el archipiélago canario al aeropuerto salmantino de Matacán, Sánchez se ha desplazado este lunes en helicóptero al Puesto de Mando Avanzado de La Granja, en Cáceres. Ha sido allí, acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, donde ha anunciado que habrá ayudas del Estado a los afectados. «Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado», ha asegurado.

«El sistema de Protección Civil y el Gobierno de España han estado desde el primer momento a disposición de la Junta de Extremadura para afrontar esta tragedia», ha defendido. «Y lo vamos a seguir haciendo hasta que el incendio se extinga y en la tarea de reconstrucción», ha añadido aludiendo tanto al entorno de Jarilla como al resto de territorios de España afectados por los incendios. Antes de trasladarse a Zamora para una fugaz visita al entorno arrasado por las llamas en Molezuelas, en la que no ha estado presente el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido que, pese al fin de la ola de calor, «quedan horas difíciles» y pidió a los ciudadanos que «extremen las precauciones».

De nuevo, el presidente del Gobierno ha señalado al cambio climático como culpable de la ola de incendios que se vive este verano. «Si la emergencia climática se agrava año tras año, lo que tenemos que hacer es trascender las legislaturas», ha recalcado apostando por un pacto de Estado ante la emergencia climática que «comprometa a todas las instituciones y gobernantes». «Con este objetivo vamos a trabajar durante los próximos meses y años», ha remarcado Pedro Sánchez.

El artículo 24 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (LSNPC) contempla para las zonas afectadas por una emergencia de protección civil: ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad; compensaciones a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables; ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes; ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular; ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina; y la apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial. Por otra parte, también se prevén exenciones fiscales en el IBI, la reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas, entre otras medidas fiscales. Igualmente se pueden aplicar medidas laborales y de Seguridad Social.