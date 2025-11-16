Sánchez 'adeuda' inversiones por más de 100 M€ a Salamanca Más 44 M€ comprometidos en los Presupuestos del Estado de 2023 siguen sin ejecutar y la rehabilitación de la A-66 y A-62, así como el acceso Norte, a la espera de fondos

El próximo martes, según ha asegurado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Consejo de Ministros aprobará el techo de gasto, paso previo a la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), sin prácticamente ninguna opción de ser aprobados. En esta situación, la 'deuda' del Gobierno de Pedro Sánchez con Salamanca no deja de crecer. Y la falta de unas nuevas cuentas estatales para el próximo año agrava aún más el incumplimiento de los compromisos adquiridos con esta tierra elevando a más de 100 millones de euros el importe de las inversiones estatales pendientes de Salamanca.

Casi la mitad de esos fondos están consignados desde 2023 en los PGE aún en vigor y que, incluso aun en el hipotético caso de que el Ejecutivo central lograse los apoyos suficientes para aprobar unas nuevas cuentas, tendrían que ser prorrogados como mínimo durante los primeros meses de 2026 —aunque lo más probable es que sea todo el ejercicio—. Hay 44,4 millones de euros comprometidos desde hace tres años para cuatro proyectos en los que, de momento, no se ha gastado ni un solo euro. El Ministerio que dirige Félix Bolaños confía en que el 24 de noviembre comience la rehabilitación del Palacio de Justicia de Gran Vía (9,3 millones), una obra de dos años y diez meses que debería haber acabado en 2025, según los propios Presupuestos. Y aun así es una de las grandes inversiones previstas que se encuentran más avanzadas. La reforma del enlace de Buenos Aires (15,6 millones), la construcción de la tercera sede del Centro Documental de la Memoria Histórica en Tejares (14,6) y el cuartel de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo (4,8 ) ni siquiera se han licitado. Sí está en marcha, aunque con cuatro años de retraso respecto al plan inicial, la electrificación de la vía de Salamanca a Fuentes de Oñoro, pero el Ejecutivo no ofrece datos de cuánta inversión queda pendiente de ejecutar.

La ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la falta del apoyo necesario en el Parlamento también supone un bloqueo a proyectos comprometidos con Salamanca después de la aprobación de las cuentas todavía en vigor. Solo los cuatro proyectos de reforma y rehabilitación integral de las autovías y carreteras nacionales comprometidos por el Ministerio de Transportes en la provincia suman 55 millones de euros, cuya inversión se retrasará al no aprobarse unas nuevas cuentas.

Hace casi tres años y medio que el Gobierno apostó por destinar fondos europeos a la reforma del acceso Norte a Salamanca, por la carretera del Helmántico. Los 2,5 millones de euros necesarios para financiar «la humanización y el calmado de tráfico» de esa vía, la SA-11, no figuran en el PGE. Como tampoco aparecen los cuatro proyectos de rehabilitación de los tramos de la A-66 y la A-62 que ha anunciado el departamento de Óscar Puente en el último año para solventar las graves deficiencias de ambas autovías, pero cuya licitación de las obras se ha supeditado a «las disponibilidades presupuestarias».

¿Pueden subir las pensiones sin Presupuestos Generales del Estado?

Sí, mediante un Real Decreto Ley. Este mecanismo permite aplicar la revalorización de las pensiones de manera efectiva y con rango de ley, sin necesidad de que las Cortes aprueben unos nuevos Presupuestos completos. El aumento de las pensiones es un compromiso legal y una medida que el Gobierno puede garantizar por esta vía, como ha ocurrido en años anteriores. La ley 21/2021 garantiza la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC.

¿El Gobierno puede iniciar nuevos proyectos sin Presupuestos ?

Legalmente no, pero en la práctica si hubiera voluntad podría hacerlo porque el Artículo 9 de los Presupuestos de 2022 habilita al gobierno a detraer partidas de un presupuesto para meterlo en otro. En pandemia ya se hizo y como una medida excepcional se permitió detraer partidas de un sitio y aplicarlas a otro o con cargo a los remanentes, como se ha hecho con el incremento del gasto en Defensa. Mediante una modificación de crédito, por ejemplo, el Gobierno podría incluir una partida para una reforma integral de las autovías A-62 Y A-66, aunque no aparezca en los presupuestos vigentes.

¿Salamanca podría contar con nuevos proyectos?

Lo más probable es que no, según explican los parlamentarios del PP por Salamanca. La no aprobación de las cuentas, prorrogadas desde el 2023, es la excusa perfecta para no llevar a cabo proyectos que tiene pendientes Salamanca desde hace años, como la rotonda de Buenos Aires o una nueva sede del Archivo de la Guerra Civil, advierten los diputados.