Salmantinos que ayudaron a construir UCIs en Madrid

A Álvaro Valle, como a la mayoría del país, la crisis sanitaria del coronavirus le ha pillado por sorpresa. “Si esto nos lo cuentan en enero viendo cómo vivimos y lo avanzados que estamos no lo creemos”, afirma. Sin embargo este trabajador de TecnoSalamanca, especialista en la instalación, mantenimiento y reparaciones de calderas y aparatos de aire acondicionado supo anticiparse a las decisiones del Gobierno. “Antes de que se decretara el estado de alarma mandamos a casa a algunos de nuestros trabajadores para protegerlos”, comenta.

Así, de los nueve empleados con los que actualmente cuenta la empresa solo cuatro están trabajando y los que lo hacen se dedican exclusivamente a las reparaciones de urgencia y al mantenimiento de equipos que sean indispensables. “El volumen de trabajo ha bajado mucho. Por ejemplo hemos perdido la labor comercial porque no podemos visitar a los clientes. Hemos tenido que solicitar un ERTE y sabemos que vamos a pasar una época dura porque incluso cuando pase todo esto habrá quien no pueda cambiar la caldera por dinero y opte por dejarlo para más adelante”, explica.

De hecho ya hay muchos que, principalmente movidos por el riesgo al contagio, optan por no descolgar el teléfono. “Me apuesto a que hay gente sin calefacción que no nos ha llamado por miedo a que vayamos a su casa. Algunos llaman y nos dicen que llevan 10 días sin ella y que ya no aguantan más”, apunta. Eso sí, aunque hay de todo, Álvaro asegura que sus clientes se muestran muy agradecidos. “Algunos incluso nos piden perdón por hacernos trabajar”.