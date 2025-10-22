Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad Se llama Juanjo y en 20 segundos ganó un vehículo en el programa de Pablos Motos

La Gaceta Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:39 | Actualizado 12:50h.

El conocido programa El Hormiguero este martes tuvo como protagonista a un salmantino llamado Juanjo que fue al plató a disfrutar en directo del espacio televisivo de Pablo Motos y acabó saliendo con un coche.

Este salmantino fue elegido para participar en un concurso de habilidad que tenía como premio un Mini descapotable. Juanjo comenzó la prueba de 20 segundos que consistía en juntar bolas del mismo color en dos recipientes. Lo hizo a gran velocidad y con el apoyo de todo el público que celebró por todo lo alto cuando superó la prueba.

