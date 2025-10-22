Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanjo a la derecha de la imagen.

Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad

Se llama Juanjo y en 20 segundos ganó un vehículo en el programa de Pablos Motos

La Gaceta

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:39

Comenta

El conocido programa El Hormiguero este martes tuvo como protagonista a un salmantino llamado Juanjo que fue al plató a disfrutar en directo del espacio televisivo de Pablo Motos y acabó saliendo con un coche.

Este salmantino fue elegido para participar en un concurso de habilidad que tenía como premio un Mini descapotable. Juanjo comenzó la prueba de 20 segundos que consistía en juntar bolas del mismo color en dos recipientes. Lo hizo a gran velocidad y con el apoyo de todo el público que celebró por todo lo alto cuando superó la prueba.

@el_hormiguero 🚗 ¡Juanjo consigue llevarse el cochazo de Flexicar en menos de 20 segundos! #TabureteEH ♬ sonido original - El Hormiguero

Publicidad

Top 50
  1. 1 Varias viviendas afectadas por un incendio en Villanueva del Conde
  2. 2 Así ha sido el virulento incendio en Villanueva del Conde
  3. 3 La predicción de las cabañuelas para esta semana: «Por San Severino y San Hilarión, prepara...»
  4. 4 Segunda noche de robos en casa del Salamanca UDS
  5. 5 La estafa perfecta a juicio: vende un coche por internet, que no entrega y además se queda con el de la víctima
  6. 6 Deja de hacer esto para conservar el pan: «Así se rompen los almidones»
  7. 7 Encuentran una granada de mortero de la Guerra Civil en Parada de Arriba
  8. 8 Dos cirujanos del Hospital acceden al selecto Colegio Americano de Cirujanos
  9. 9 Los negocios salmantinos en bajos y sótanos ya tienen que medir el nivel de gas radón
  10. 10 Dermatosis: otros 7 focos declarados en Cataluña y España suspende las exportaciones de animales vivos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad

Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad