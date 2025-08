El salmantino paga a Hacienda el doble de impuestos que hace una década

Carlos Rincón Salamanca Miércoles, 6 de agosto 2025, 18:46 Comenta Compartir

Cada salmantino paga al Estado casi seis euros al día. Es el doble de impuestos que abonaba hace una década. Después de tres años batiendo récords, en el primer semestre de 2025 el Ministerio de Hacienda ha logrado otra recaudación histórica en la provincia de Salamanca.

Desde que existen datos (2007), la Agencia Tributaria no había alcanzando hasta ahora en Salamanca los 284 millones de euros de ingresos entre enero y junio, una cantidad que duplica las de 2014 y 2016, y casi también la de 2015. Tan solo en los últimos cinco años, el departamento que dirige María Jesús Montero ha logrado que a las arcas del Estado llegue un 77,5% más de dinero de los salmantinos.

Después de que 2024 se cerrase con la mayor recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) desde que existe estadística, en lo que va de 2025 el ritmo de ingresos por este tributo está siendo un 9,2% superior. El aumento de los cotizantes influye, aunque no parece la principal causa.

Desde 2015 los afiliados a la Seguridad Social han aumentado un 16%, incremento que no se correspondería con una subida de la recaudación del IRPF que en el mismo periodo se ha elevado un 114%. Aunque la mejora de los sueldos pueda influir, ni siquiera el Salario Mínimo Interprofesional, que ha pasado de 655 a 1.185 euros mensuales, ha aumentado en esa proporción.

Los expertos lo vinculan más a una subida impositiva oculta, a la denominada «progresividad en frío», vinculada a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no actualizar y ajustar el IRPF a la inflación vivida durante los últimos años. Las subidas retributivas que se han producido en los últimos años para tratar de paliar el impacto del alza de los precios no han representado un aumento del poder adquisitivo de las familias. Sin embargo, Hacienda, por su parte, ha recaudado más no solo por elevarse los salarios, sino porque, con ello, muchos trabajadores han pasado a tramos impositivos superiores y se les exige, por tanto, el abono de un porcentaje superior de su renta.

El otro gran impulsor de la recaudación estatal es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En la primera mitad del año, la Delegación de la Agencia Tributaria en Salamanca ingresó 104 millones de euros gracias a este tributo. A pesar de que la inflación se ha contenido después de la escalada de los años anteriores, en 2025 se está recaudando un 24% más que el pasado año. Entre enero y junio las arcas estatales ingresaron 104 millones de IVA en esta provincia frente a los 84 de 2024. En este caso, el importe, el más alto registrado desde que existen datos, no ha llegado a duplicarse en los últimos diez años, pero sí se ha elevado un 53%. Al margen del aumento del consumo que se pueda haber producido en Salamanca durante el último año, la eliminación de las rebajas que en los ejercicios anteriores se aplicaron a productos básicos de alimentación y a la energía para aligerar la inflación parece estar detrás de este efecto rebote.