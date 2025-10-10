El salmantino ingresa 148 euros menos pero paga 84 euros más a la Seguridad Social Los mileuristas son ya el 35% de los contribuyentes del municipio, pero también aumentan quienes cobran más de 60.000 euros

Aunque son un poco más pobres, las familias de la ciudad de Salamanca pagan más impuestos al Estado. Tras los datos históricos que sitúan la cifra de trabajadores en niveles que no se alcanzaban en las dos últimas décadas, se oculta una pérdida de poder adquisitivo vinculada a un incremento de la presión fiscal.

La renta media disponible de los ciudadanos de la capital del Tormes que hacen la Declaración de la Renta es de 24.247 euros o, al menos, esa era en 2023, según los datos que acaba de publicar la Agencia Tributaria. Pese a la desorbitada subida de precios que se vivió ese año y a las actualizaciones salariales que se llevaron a cabo, los salmantinos ingresaron una media 148 euros menos —un 0,66%— que un año antes. Fue, un ejercicio, sin embargo, en el que el Ministerio de Hacienda batió todos los récords de recaudación tributaria en la provincia gracias principalmente al IRPF y el IVA. Ahora, estos nuevos datos revelan que la cotización media a la Seguridad Social de los trabajadores, al menos en la ciudad, también se elevó. Pagaron 84,34 euros más, un incremento que supera el 9%. Solo ese año se registró una inflación del 3%, lo que supone una clara pérdida de poder adquisitivo teniendo en cuenta que la renta era menor y la presión fiscal más elevada.

A pesar de los reiterados aumentos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) —80 euros se elevó en 2023— la cifra de mileuristas no deja de crecer. Conforme a los datos de la Agencia Tributaria, 31.831 salmantinos de la capital ingresarían menos de 12.020 euros al año. Son el 35% del total de los contribuyentes. Son 3.009 personas más que un año antes, lo que implica una subida del 10,5%. Pero la realidad es que la gran mayoría de ellos ni siquiera llegan a la categoría de mileuristas. Dos tercios no llegan realmente ni a ingresar 6.011 euros al año. Hace tres años eran 20.746 declarantes los que percibieron menos de esa cantidad y en el siguiente ejercicio ya se elevaron a 22.242, un 7% más.

Pero no solo aumentan los que menos ingresan sino también las rentas altas. Se atisba una tendencia a la polarización con la reducción de las clases medias. En la ciudad de Salamanca residen 4.290 personas que ingresan más de 60.101 euros al año. No representan ni siquiera a uno de cada veinte contribuyentes (4,76%), pero aun así son casi medio millar más que en 2022. También aumentan los declarantes que perciben menos de esa cantidad pero más de 21.035 euros por año, aunque en menor medida, en torno a un 6%. Son los salmantinos que cobran menos de esta cuantía pero más que los mileuristas los que se redujeron en más de un 11%.

Aunque los ingresos medios reales de un salmantino que vive en la capital del Tormes se sitúan en 24.247 euros, su renta bruta asciende a 29.743. Así, casi uno de cada cinco euros que gana se destinan a pagar impuestos, concretamente 5.496. Pero no todo el dinero que llega a sus cuentas bancarias lo hace a través de una nómina. La renta media por trabajo de un salmantino se sitúa en 23.955 euros, lo que se traduciría 1.711 euros en catorce pagas.

Por barrios

Los salmantinos con las rentas más bajas se concentran en la zona trastormesina. En los barrios de San José, La Vega, El Zurguén, Tejares y Buenos Aires, los contribuyentes tienen unos ingresos medios al año de 21.460 euros. A diferencia de otras zonas de la capital, su situación mejoró en 2023 con respecto al ejercicio anterior y percibieron un 2,31% más. También la zona de Pizarrales, Vidal y Barrio Blanco se mantiene como uno de los entornos más modestos del municipio. En ellos, la renta media se sitúa en 21.632 euros, y también experimentó una ligera mejoría (3,37%).

Por su parte, los salmantinos que viven en el entorno de la Plaza Mayor —código postal 37002— cuentan con el mayor poder adquisitivo. Sus ingresos medios se elevan hasta los 36.019 euros, un 48% más que la media del municipio. Aun así, sus rentas bajan ligeramente respecto a 2022. En el ránking de los más «ricos» le siguen los vecinos de la Gran Vía y el barrio de Las Claras, con 31.128 euros de renta disponible en 2023 y una subida del 3,67% de esta respecto al ejercicio anterior.

Pero es en la zona Oeste, que incluye San Bernardo, El Carmen y Huerta Otea, donde más se desploman las rentas. El poder adquisitivo cae, según la Agencia Tributaria, un 16,6%, de los 31.293 a los 26.076. Aunque menos, también desciende en Garrido y Labradores (-2,93%).