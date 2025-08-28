Salamanca vibra con el folclore mundial Grupos de Canarias, Georgia, Colombia, Asturias y otros rincones llenaron las calles y escenarios de música, color y tradición durante el IV Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca

El IV Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Asociación Cultural Surco, ayer protagonizó a las 20:30 horas un pasacalles con salida desde la plaza del Liceo, con la participación del Grupo Folclórico Añate Tenerife (Canarias) y el Ensemble Of Dance 'Iberi', de Georgia.

El pasacalles partió desde la plaza del Liceo, y recorrió algunas de las principales vías del centro histórico. Subió por la calle de Hacienda hasta llegar a la calle Zamora, desde donde se adentró en la Plaza Mayor, donde algunos de los grupos hicieron una actuación de danza. Después siguieron su camino, continuando por la calle San Pablo, ascendiendo por la Rúa hasta alcanzar su destino final en la Plaza Anaya. Durante todo el recorrido los grupos participantes animaron la marcha con música y baile, creando un ambiente lleno de alegría y celebración que contagió a vecinos y visitantes.

La jornada continuó a las 21:30 horas en el Patio Chico, donde se dieron cita cuatro agrupaciones: el Grupo Folclórico de Lumbrales (Salamanca), las Combinaciones Folclóricas de Colombia con su espectáculo «Homenaje al Pacífico», Les Folies de Carcaixent (Valencia) y el Grupu Folclóricu Prau Llerón (Asturias). Cada formación desplegó sobre el escenario un variado repertorio que puso de relieve la diversidad cultural, desde las boleras y jotas charras hasta los ritmos afrocolombianos del litoral Pacífico, pasando por la elegancia de la antigua escuela bolera valenciana o la fuerza de las danzas asturianas

Además, dentro del programa oficial del festival, ayer se inauguró también el ciclo de talleres prácticos en la Torre de los Anaya, que se prolongarán hasta el sábado 30 de agosto. El primero corrió a cargo de Carlos Daniel González García, director de baile del Grupo Añate, quien impartió un taller de danza y folclore de las Islas Canarias. En los próximos días le seguirán un taller de percusión tradicional castellana con Esther Sánchez y Jesús Suárez, del grupo Raigambre, y un taller de danzas y bailes asturianos a cargo de Luis Ángel Fernández Santos, director del grupo Prau Llerón .

Los talleres, gratuitos y con un aforo limitado a 25 plazas, están dirigidos a mayores de 7 años y concebidos como espacios de aprendizaje y participación activa. En ellos, los asistentes pueden cantar, tocar instrumentos tradicionales como panderetas, cucharas o almireces, y bailar al ritmo de jotas, seguidillas, isas, folías y otros géneros del folclore peninsular e insular. La metodología combina clases prácticas con música en vivo, aprendizaje colaborativo y breves introducciones al contexto histórico y cultural de cada tradición. Con estas propuestas, el festival no solo busca revalorizar el folclore como parte viva de nuestra identidad colectiva, sino también acercar las tradiciones populares a nuevos públicos, fomentando el respeto y la curiosidad.

