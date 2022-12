Salamanca, única provincia ausente en un acuerdo para pagar vivienda a jóvenes

El consejero de Vivienda de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, firmaron el martes un acuerdo para promover la construcción de 914 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler para jóvenes en Castilla y León. Un plan de más de 81 millones de euros, de los que casi la mitad serán fondos “Next Generation” de la Unión Europea y el resto los aportará la Junta. Todas las capitales de provincia, así como grandes municipios de la Región —como Aranda de Duero, Ponferrada o Medina del Campo—, se beneficiarán de esta iniciativa, salvo la ciudad del Tormes. Es la única ausencia en esta iniciativa conjunta de Junta y Gobierno de España, para la que los ayuntamientos han cedido terrenos, y que pretende promover el “cohousing”, pequeños pisos con espacios comunes y servicios compartidos como lavandería, “vending”, espacios para el ocio y el ‘parking’ de bicicletas. Uno de sus principales alicientes es que, según explicó el consejero, es que se ofrecerán por una renta entre un 30% y un 40% más baja que los precios de mercado.

Salamanca no puede figurar entre los beneficiarios de este acuerdo, porque el Ayuntamiento no ha concurrido a esta línea de ayudas. Según fuentes municipales, el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Consistorio desechó esta línea de subvenciones y prefirió solicitar financiación para promociones de vivienda protegida que ya tenía proyectadas, fondos que, según explicó ayer a este periódico la directora general de Vivienda, María Pardo, va a recibir. Uno de los motivos que pesaron en esta decisión es la restricción que se había fijado para que estas futuras VPO en alquiler serán para menores de 35 años. No quiere restringir tanto la edad de los posibles beneficiarios teniendo en cuenta las últimas experiencias. Para los 35 pisos de alquiler de Ciudad Jardín que se sortearon el pasado mayo solo había 45 candidatos. Fue la primera promoción de viviendas de alquiler protegido exclusivamente para jóvenes que sacó adelante el Consistorio y los candidatos fueron casi los justos.