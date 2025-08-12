Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel de 'Próxima apertura' en un escaparate. ARCHIVO

Salamanca, tercera provincia de España en la que más aumenta la creación de empresas

La constitución de sociedades mercantiles se incrementó un 33% en el primer semestre del año

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 19:42

Solo en Ceuta y Álava el ritmo de creación de empresas se ha acelerado más que en Salamanca. En el primer semestre del año, la constitución de sociedades mercantiles ha aumentado un 33% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio, lo que la convierte en la tercera provincia de España en la que más se ha acelerado la fundación de nuevas compañías. No obstante, continúa estando entre los territorios del país en los que menos empresas se ponen en marcha. Tan solo un 0,42% de los nuevos proyectos empresariales de todo el país que se inscriben como sociedades mercantiles nacen en Salamanca.

Entre enero y junio, se constituyeron en la provincia 274 sociedades mercantiles. Son 68 más que en los mismos meses de 2024. Desde 2008, cuando en la primera mitad del año se constituyeron 276, no había una corriente emprendedora tan importante en Salamanca, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Todas son sociedades limitadas, ya que, según la misma fuente, desde el pasado septiembre no se constituye ninguna sociedad anónima en la provincia —la anterior fue en enero de 2023—. También crece el número de compañías que optan por un aumento de capital. En la primera mitad del año fueron 78, un 8% más que en el mismo periodo de 2024 y el número más elevado desde 2017. Por el contrario, las disoluciones de sociedades se han reducido. En seis meses han sido 66, un 21,4% menos que el año pasado y la cifra más baja desde 2020.

No obstante, aunque las sociedades mercantiles aumentan, los autónomos continúan cayendo en picado. Respecto a junio de 2024, en Salamanca se han perdido 165 trabajadores por cuenta propia, según los datos de afiliación de la Seguridad Social. Esta tendencia se hizo evidente ya a lo largo del año pasado, un ejercicio en el que se constituyeron más sociedades que en cualquiera de los diez años anteriores, mientras se agravaba la sangría de autónomos. Las dos confederaciones de empresarios de Salamanca, tanto desde CES como desde CEOE-CEPYME Salamanca, apuntan que la «asfixia» en cotizaciones e impuestos a la que se está sometiendo a quienes se autoemplean, cada vez más emprendedores optan por crear una sociedad en vez de darse de alta como autónomos. Las patronales subrayan que en Salamanca sí existe espíritu emprendedor pero reclaman más apoyo de las administraciones públicas para que toda esa iniciativa pueda salir adelante y generar desarrollo económico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos
  2. 2 Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie
  3. 3 Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
  4. 4 Un fuego de nivel 1 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
  5. 5 El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes
  6. 6 Gran movilización de los Bomberos hasta la calle Concordia por un incendio en la trastienda de un bar
  7. 7 La Guardia Civil vigila la fiesta rave de Salvatierra
  8. 8 Ingresa en la cárcel de Topas el detenido por constantes malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre en Puente Ladrillo
  9. 9 Los incendios no dan tregua en Salamanca: otros dos focos se activan en La Sierpe y en Membribe, mientras avanza el de Martín de Yeltes
  10. 10 Confirmado el primer foco de lengua azul en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Salamanca, tercera provincia de España en la que más aumenta la creación de empresas

Salamanca, tercera provincia de España en la que más aumenta la creación de empresas