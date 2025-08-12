Salamanca, tercera provincia de España en la que más aumenta la creación de empresas

Carlos Rincón Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 19:42 Comenta Compartir

Solo en Ceuta y Álava el ritmo de creación de empresas se ha acelerado más que en Salamanca. En el primer semestre del año, la constitución de sociedades mercantiles ha aumentado un 33% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio, lo que la convierte en la tercera provincia de España en la que más se ha acelerado la fundación de nuevas compañías. No obstante, continúa estando entre los territorios del país en los que menos empresas se ponen en marcha. Tan solo un 0,42% de los nuevos proyectos empresariales de todo el país que se inscriben como sociedades mercantiles nacen en Salamanca.

Entre enero y junio, se constituyeron en la provincia 274 sociedades mercantiles. Son 68 más que en los mismos meses de 2024. Desde 2008, cuando en la primera mitad del año se constituyeron 276, no había una corriente emprendedora tan importante en Salamanca, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Todas son sociedades limitadas, ya que, según la misma fuente, desde el pasado septiembre no se constituye ninguna sociedad anónima en la provincia —la anterior fue en enero de 2023—. También crece el número de compañías que optan por un aumento de capital. En la primera mitad del año fueron 78, un 8% más que en el mismo periodo de 2024 y el número más elevado desde 2017. Por el contrario, las disoluciones de sociedades se han reducido. En seis meses han sido 66, un 21,4% menos que el año pasado y la cifra más baja desde 2020.

No obstante, aunque las sociedades mercantiles aumentan, los autónomos continúan cayendo en picado. Respecto a junio de 2024, en Salamanca se han perdido 165 trabajadores por cuenta propia, según los datos de afiliación de la Seguridad Social. Esta tendencia se hizo evidente ya a lo largo del año pasado, un ejercicio en el que se constituyeron más sociedades que en cualquiera de los diez años anteriores, mientras se agravaba la sangría de autónomos. Las dos confederaciones de empresarios de Salamanca, tanto desde CES como desde CEOE-CEPYME Salamanca, apuntan que la «asfixia» en cotizaciones e impuestos a la que se está sometiendo a quienes se autoemplean, cada vez más emprendedores optan por crear una sociedad en vez de darse de alta como autónomos. Las patronales subrayan que en Salamanca sí existe espíritu emprendedor pero reclaman más apoyo de las administraciones públicas para que toda esa iniciativa pueda salir adelante y generar desarrollo económico.

