Salamanca suma más licitaciones desiertas: ahora el Espacio de Innovación

Continúa el drama de las licitaciones públicas desiertas a pesar de que los precios de los materiales de construcción se han estabilizado. El temor a que los márgenes en la ejecución de los proyectos no sea suficiente para asumir nuevas alzas de los costes atenaza a las empresas, que no concurren a los procesos de contratación y quedan desiertos. La última “víctima” de este año ha sido el Espacio de Innovación Tecnológica Tormes (EITT), promovido por el Ayuntamiento de Salamanca. En este caso, además de tener que repetir la oferta previsiblemente por una cuantía mayor, que ninguna empresa haya dado el paso para ejecutar la obra provocará que la iniciativa ya no se incluya dentro las ayudas del EDUSI Tormes +, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ya que no estarían estar acabadas antes del 31 de diciembre. Esto obliga a que el Consistorio tenga que asumir con fondos propios la construcción de este anejo del Centro Tormes+, en la avenida de La Salle.

En todo caso no se perderá la ayuda, ya que el Ayuntamiento ha decidido “desviarla” hacia el Centro Tormes +. Este proyecto también recibe la subvención de los Fondos FEDER, por lo que se ha incrementado el porcentaje de cofinanciación al 50%, el máximo permitido, según aclara el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez.

Es el tercer proyecto municipal desierto desde que comenzó el año, después de los huertos del Cerro de San Vicente, que no fueron atractivos para las constructoras con un presupuesto de 220.000 euros y que también ejecutará el Consistorio con fondos propios, además del derribo del antiguo Parque de Maquinaria, que se adjudicó la semana pasada después de que ninguna empresa concurriera al primer proceso y de que se incrementara la partida un 50% hasta los 340.000 euros.

El año pasado la falta de interés por los contratos públicos paralizó en la provincia de Salamanca inversiones por valor de 27 millones de euros. Entonces el incremento de los costes de la energía, unido a la falta de materias primas, incrementó los precios de los materiales por semanas, subidas del 20% y hasta del 30% que rápidamente desfasaban los presupuestos. Según los representantes de los constructores salmantinos, en este momento los precios se han estabilizado. ¿Entonces, por qué siguen sin ser atractivas las obras públicas? Según el presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción (AESCON), Manuel Prieto, porque las empresas siguen temerosas y no quieren asumir riesgos después de que en el ejercicio pasado acometieran algunos proyectos a pérdidas. “Las constructoras no se presentan a las licitaciones porque no quieren asumir más riesgos, ahora son más precavidas”. Prieto también advierte de la posible influencia de la falta de mano de obra en el sector. “Las empresas no tienen capacidad para sumir todos los proyectos”, subraya. Por otro lado, el presidente de la Agrupación Empresarial de la Construcción y sus Servicios Auxiliares de Salamanca (ACONSA), Javier Tamames, considera que los proyectos se licitan por debajo de lo que deberían. “Se estudian en un momento y se contratan meses después ya desfasados. Antes la variación de los precios era poca, pero ahora es muy rápida”, apunta.