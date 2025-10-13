Salamanca, referente del spray y el arte urbano en España Con 251 obras, Salamanca se posiciona como la séptima ciudad con más murales de España en la conocida plataforma para amantes de los grafitis 'Street Art Cities'

«La gente ni se imagina lo que hay aquí. Salamanca no es famosa por el arte urbano, pero tenemos una cantidad de obras impresionante. Muchas de muy alta calidad y pintadas por artistas buenísimos, como Sfhir, que ha sido elegido el mejor muralista del mundo, o Caín que tiene obras impresionantes. Y no solo en el barrio del Oeste. Toda la ciudad está llena de murales hermosos, solo hay que salir a buscarlos», cuenta Oro López, colaboradora de 'Street Art Cities', la plataforma de arte urbano que realizó el ranking de murales.

«Es una plataforma que las personas que nos gusta esta movida usamos mucho. En cada ciudad hay un 'hunter', que es la persona encargada fotografiar las obras. De esta manera se evita que haya imágenes repetidas o de mala calidad y es más sencillo contabilizar los murales. En mi caso yo soy la hunter de Salamanca. Ha sido un trabajo lento y constante. He fotografiado 251 obras y aún me quedan murales por subir a la web», relata la salmantina.

De esta manera, gracias al alto número de intervenciones urbanas y a la dedicación de Oro, Salamanca puede presumir de posicionarse entre las siete ciudades con más murales de España.

«Tenemos un patrimonio gigante que no estamos aprovechando. Hay que promocionar a Salamanca como destino para los amantes del arte urbano. Ya aquí tenemos un destino turístico de ensueño con la Catedral, la Plaza Mayor y todos nuestros monumentos, pero sí aparte le ponemos la guinda del arte urbano convertimos la ciudad en un destino ideal para todos los gustos», considera Oro que reivindica el arte como una estrategia para dinamizar los barrios. «Hace falta que el Ayuntamiento se implique, sobre todo, impulsando obras en barrios marginales para cambiarles la cara y darles más vidilla. Los murales tienen la capacidad de embellecer los barrios periféricos, cambian la forma en que las personas los ven e invitan a la gente a visitar zonas menos turísticas», considera Oro.

Además, la fotógrafa destaca que el gran patrimonio artístico de Salamanca no se concentra solo en la capital charra. «Street Art Cities realiza el ranking por ciudades, pero eso no significa que en la provincia no haya murales que merezca la pena visitar. Hay pueblos de Salamanca en los que te quedas alucinando con las obras que tienen. Hay verdaderas maravillas escondidas en pueblos pequeñitos. Fuentes de Béjar y Garcibuey, por ejemplo, tienen unas obras espectaculares que pocas personas conocen», asegura.

La plataforma que ha realizado el ranking en el que Salamanca se posiciona como la séptima ciudad con más murales de España fue creada para que los amantes del arte urbana puedan descubrir nuevas obras en cada ciudad que visiten. Los usuarios pueden ver el número de murales que han sido subidos a la plataforma acompañados con fotografías y su ubicación. El proyecto inició en Rumania y se ha extendido por rapidez por el mundo llegando a tener 'hunters' o buscadores por toda Europa y Estados Unidos. Además, la plataforma otorga anualmente su premio al «mejor mural», que se ha convertido en todo un referente del arte urbana en el mundo.

Por encima de Salamanca en el listado de ciudades con más murales de España están: Lugo, que se corona como la ganadora con 548 murales, en segundo lugar figura Sevilla con 404 obras, seguida por Valencia con 350, en el quinto puesto está Barcelona con 311, luego está Madrid con 254 obras y muy cerca de la capital del país, Salamanca con 251.

Para que una ciudad se posicioné en los primeros puestos del ranking, no solo es necesario que tenga una gran cantidad de intervenciones urbanas, sino que es fundamental el trabajo de los 'hunters', que son las personas que en cada ciudad y por su propia decisión, se dedican a actualizar la base de datos de imágenes de los murales de su localidad.