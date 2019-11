El alcalde de León, José Antonio Diez, apeló ayer a la historia para reivindicar una comunidad propia “después de ser el territoria más importante de Europa en el siglo XII”, según recogió Europa Press. Durante la inauguración de la Asamblea de Confederación Empresarial de Veterinarios, el regidor abrió la puerta a plantear, «siempre dentro de la legalidad», la posibilidad de que “León tenga su propia comunidad autónoma”.

Más allá de sus deseos, también quiso implicar a las vecinas León y Salamanca y reclamó “unidad de acción” ya que “cuando uno pelea solo es muy difícil” y por ese motivo pidió el apoyo de los agentes políticos y sociales para que lleven a la práctica “lo que se lleva a escondidas en los bares”.

Si lo que buscaba Diez era un apoyo de Salamanca, lo que encontró fue un rechazo frontal de todas las fuerzas políticas de Salamanca, incluso de las filas de sus compañeros de partido. El secretario provincial, Fernando Pablos, aseguró ayer que “el debate territorial” en Castilla y León “no preocupa a los socialistas salmantinos”. Aunque mostró su comprensión a que el alcalde de León se sienta “agraviado”, señaló que “la solución no es dividir la Comunidad en dos”. “Esta situación de agravio también está en Burgos, Ávila, Soria... No tendría sentido rehacer un mapa que puede funcionar bien si la gestión pública es distinta”, señaló a la vez que culpó al Gobierno de la Junta durante los últimos 33 años “de una situación de incomodidad que se repite periódicamente”. “Lo que hay que cambiar es la gestión, no los límites territoriales de la comunidad autónoma. El mapa territorial está terminado y el problema no es crear más comunidades o si se quiere ir uno o no, sino las políticas ineficaces de la Junta”, incidió.

Más contundente se mostró la teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, leonesa de nacimiento, que calificó de “aberración” la ocurrencia del alcalde de León que frente a la “unión de fuerzas” que debería existir opta por “más rupturas para hacernos cada vez más débiles”. En este sentido, también se mostró crítica con las declaraciones que realiza como máximo representante de León. “Es una pena que no sea capaz de reflejar el sentir mayoritario de la población de León porque esa idea no representa a la mayoría de leoneses”, criticó la concejala de Ciudadanos en Salamanca. Desde la cúpula provincial del PP de Salamanca optaron por no valorar las declaraciones del alcalde de León que tacharon de “una ocurrencia más”.

Por su parte, el secretario provincial de Podemos Salamanca, Ignacio Paredero, mostró su “respeto” hacia la opinión del alcalde de León pero rechazó que exista esa identidad que el regidor socialista señala que es un run run que existe en los bares. “En Salamanca no hay ese sentimiento. Los salmantinos se sienten españoles y salmantinos, si lo hay es un mínimo porcentaje ya que nosotros hemos realizado encuestas y nadie en la capital”, subrayó el representante de la formación morada.

Desde el Gobierno regional, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y representante de Ciudadanos, Francisco Igea, consideró que el PSOE debe “reflexionar” sobre la “deriva localista” que se advierte en su partido, al tiempo que lamentó que “algunos partidos” conviertan la política en una “subasta”, en declaraciones recogidas en Europa Press.

Para Igea esta situación demuestra que uno de los “grandes problemas” de la política española es que se ha perdido el “mensaje de igualdad” de los ciudadanos con partidos “localistas” que únicamente “miran para sí mismos” y son “incapaces” de tener un “visión global” ni de la Comunidad ni del Estado.

El representante de Ciudadanos señaló que el posicionamiento de Diez pone en evidencia que un problema estatal generado en Cataluña se ha trasladado a las autonomías, por lo que ha aconsejado al PSOE que “reflexione” porque esta situación hace “más daño” a los socialistas que “a nadie”. “Mientras unos miramos hacia un mundo sin fronteras hay partidos instalados en las barreras y en el provincialismo, cada vez hay más partidos que miran hacia la UE y hacia la igualdad y otros partidos convierten la política en una subasta”, ha concluido. Ni siquiera las palabras de José Antonio Diez tuvieron eco en la formación que históricamente más ha defendido esta propuesta. Unión del Pueblo Leonés (UPL) reconoció ayer que teme que las palabras del alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, “sean huecas”, en referencia a la invocación por parte del primero del derecho de León a ser comunidad Autónoma propia. En este sentido, criticaron que ni con el leonés José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno “se reconoció la Región Leonesa para ser autonomía” y actualmente Pedro Sánchez “no ha tenido el mínimo gesto de hacerlo”.