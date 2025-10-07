Salamanca pierde su «M» para concienciar sobre el Cáncer de Mama Metástasico El 95 % de los españolas reclama una mayor información sobre el cáncer de mama

Salamanca amaneció este martes sin la letra «M» en su nombre. En la Plaza de la Concordia, una instalación con las letras de la ciudad mostraba ese hueco visible, como gesto de apoyo a las mujeres que viven con cáncer de mama metastásico. La iniciativa forma parte del movimiento #LaMqueFalta, promovido por la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) junto a la alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.

El alcalde, Carlos García Carbayo, inauguró el acto destacando la importancia de «dar visibilidad a una enfermedad que afecta a unas 2.000 personas cada año en España» y de reconocer el esfuerzo de pacientes, familias, profesionales sanitarios e investigadores: «A Salamanca le falta la M de mujer, de mama, de metastásico. Ese hueco nos recuerda que todavía falta mucho por hacer». La campaña permanecerá activa hasta el 19 de octubre, e invita a los ciudadanos a fotografiarse junto al corpóreo y compartir su imagen con los hashtags #LaMqueFalta y #CáncerDeMamaMetastásico. El 19 de octubre, fecha del Día Internacional del Cáncer de Mama Metastásico, la letra ausente será reincorporada a la instalación.

Entre los asistentes estuvo Begoña Revuelta, paciente con cáncer de mama metastásico y miembro de la AECMM, quien relató su experiencia y la necesidad de seguir impulsando la investigación: «Llevo diez años conviviendo con la enfermedad, pero no es lo habitual. Cada día mueren 18 mujeres en España por cáncer de mama metastásico, y por eso seguimos reclamando más investigación para más vida».

Por su parte, el doctor Emilio Fonseca, jefe de Oncología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, subrayó que el diagnóstico precoz y la investigación son claves para avanzar. «El 95 % de las mujeres con cáncer de mama se curan, pero aún hay un 20-30 % que desarrolla metástasis. Tenemos que seguir investigando para reducir esa cifra y mejorar la calidad de vida de las pacientes».

Fonseca recordó que el cáncer de mama metastásico no siempre se manifiesta en el mismo órgano: «Las células se comportan de manera anárquica y pueden extenderse a cualquier parte del organismo, por eso los tratamientos deben ser cada vez más personalizados».

El Ayuntamiento animó a los salmantinos a participar en la campaña y a llenar las redes de fotos junto a la palabra «Sala_anca», visibilizando así «esa M que falta y que representa a tantas mujeres que merecen todo nuestro apoyo».

